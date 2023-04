Congo-Brazzaville: Culture de paix - Le Mojecra en campagne contre les violences en milieu scolaire

Le Mouvement des jeunes congolais pour la réflexion et l'analyse (Mojecra), une organisation non gouvernementale, a échangé, 18 avril à Brazzaville, avec les élèves et le personnel du lycée Nganga-Edouard sur la culture de paix et le vivre -ensemble, dans le cadre de la lutte contre les violences en milieu scolaire.

Les échanges interactifs ont porté sur la notion de paix, la culture de paix, le vivre-ensemble comme expression de la culture de paix, la préservation et la consolidation de la paix, la promotion de la culture de paix, les facteurs qui menacent la paix et le vivre-ensemble, les caractéristiques de la culture de paix, les valeurs et principes du vivre-ensemble à observer.

Etayant ces concepts, l'orateur principal, Daniel Oba, a fait savoir aux élèves et au personnel du lycée Nganga-Edouard que la paix est principalement une donnée sine qua non au développement économique et tout ce qui en découle : culture, éducation, dynamisme. Elle est le coeur d'une économie car sans la paix, il ne peut exister une économie prospère.

« La culture d'éducation à la paix commence dès le bas âge à la maison. La paix comme un état de quiétude, de sérénité, de tranquillité, de non-violence. Un climat de non-violence s'apprend, se consolide et doit être préservé. La culture de paix intègre nos moeurs, nos attitudes et comportements, elle exige les changements de mode de pensées, de nos attitudes et comportements. La culture de paix est caractérisée par le rejet de la violence, le respect de soi et des autres, le respect de la dignité et de la vie humaine, la promotion de la communication non violente, la promotion des valeurs, normes et principes de la paix et du vivre-ensemble et la résolution pacifique des conflits », a expliqué Daniel Oba.

Les valeurs-clés de la culture de paix, a-t-il dit, sont la tolérance, la convivialité, le partage et le respect des droits de chacun. Une culture de la paix s'attache donc à combattre l'exclusion et la dégradation de l'environnement.

Le conférencier s'est aussi étalé sur le concept vivre-ensemble qui, souvent est aussi proche de la culture de paix. En effet, le vivre-ensemble en paix, c'est accepter les différences, être à l'écoute, faire preuve d'estime, de respect et de reconnaissance envers autrui et vivre dans un esprit de paix et d'harmonie.

« Le vivre-ensemble qui est l'expression de la culture de paix, est soutenu par des valeurs, normes et principes que nous devons observer et respecter comme », a-t-il soutenu.

Pour sa part, le directeur des études du lycée d'enseignement général Nganga-Edouard, Bienvenu Milandou Bassoumba, a assuré la délégation du Mojecra que « les élèves vont intérioriser ces messages de paix, de savoir-vivre car sans ces valeurs, les élèves de seront pas de bons citoyens de demain ».

Précisons que les campagnes de sensibilisation et d'éducation qui ont commencé depuis bientôt une semaine se poursuivent dans plusieurs autres collèges et lycées d'enseignement général de Brazzaville.