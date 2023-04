Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 Avril 2023

Burkina Faso : Traitement des cancers féminins par radiothérapie - L’Etat prend en charge à 100%

Au titre du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, le Conseil a adopté un décret relatif aux modalités de prise en charge financière du traitement des cancers par la radiothérapie au Burkina Faso. Trois catégories de patients ont été identifiées selon le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean Claude KARGOUGOU. La première est relative aux patients disposant d’une assurance maladie pour qui l’assurance prend en charge. La deuxième concerne les cancers féminins, les cancers des enfants de moins de 15 ans, les cancers de la prostate et les personnes indigentes que l’Etat prend en charge à 100%, et enfin la troisième catégorie constituée de tous les autres pour lesquels la pris en charge de l’Etat est de 70%. (Source : Aib)

Sénégal : Recadré par le Sep de Benno Bokk Yaakaar- Idrissa Seck prend acte

Le président du parti Rewmi, Idrissa Seck a, à son tour, réagi au communiqué du Secrétariat permanent de Benno Bokk Yakaar suite à la déclaration de candidature à la présidentielle du 25 février 2024 qu'il a faite. Le Secrétariat permanent de Benno Bokk Yaakar a presque recadré l'ancien Premier ministre et actuel président du Conseil économique social et environnemental. En réponse, Idrissa Seck assure avoir pris acte du communiqué du Sep de Benno Bokk Yakaar, la coalition présidentielle. Il promet d'ailleurs d'évoquer les questions qui interpellent Benno Bokk Yaakar lors de la prochaine conférence des leaders. Aussi, le président de Rewmi avait révélé avoir requis l'avis de spécialiste en droit dont le professeur Serigne Diop qui l'a assuré que Macky Sall n'a pas le droit de faire un troisième mandat. (Source : adakar.com)

Guinée : Incendie du Marché Matoto – Des victimes accusent la police

Ce sont les premiers témoignages de l’incendie qui s’est déclenché ce jeudi 20 avril 2023, au grand marché de Matoto. Des femmes commerçantes parlent d’un acte d’origine criminelle. Elles accusent des agents de la police d’être derrière cet incendie. «Filmez, que tout le monde le sache ce qui s’est passé. Tu te bats toute ta vie pour avoir une petite épargne et investir. Celui qui est censé te sécuriser et te protéger, vient mettre le feu là où tu gagnes ta vie. C’est pitoyable. Nous prions Allah le Tout-puissant de juger. Ce sont agents des forces de la police qui incendié nos places. Ils ont commencé à 01h du matin », crient ces femmes comme le témoigne cette vidéo tournée par notre Journaliste Siddy Koundara Diallo.( Source :africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Célébration du Ramadan 2023- Des familles démunies reçoivent des kits alimentaires

L’Ong « Nouvelle vision contre la pauvreté » (Nvcp) a procédé à la distribution des kits alimentaires offerts par le Président de la République Alassane Ouattara aux femmes musulmanes et chrétiennes. Cette remise de dons a eu lieu, le mercredi 19 avril, à l'Epp Municipalité au quartier Banco nord Nematoulaye dans la commune d’Attécoubé. « Nous avons sollicité comme à chacune de nos éditions, des personnes de bonne volonté. Nous avons formulé notre demande à la présidence de la République et nous avons reçu ces kits alimentaires du Président Alassane Ouattara et de son épouse. Grâce à eux, beaucoup de familles auront le sourire pendant la fête... », a expliqué l’iman Diaby Almamy, le président de « Nouvelle vision contre la pauvreté ». (Source : fratmat.info)

Mali : Justice - La demande de liberté provisoire pour "Ras Bath" rejetée…

Le tribunal de grande instance de la commune IV a rejeté ce mercredi 19 avril 2023, la demande de mise en liberté provisoire de Mohamed Youssouf Bathily dit Ras Bath introduite par son avocat. Il a été placé sous mandat de dépôt à la Maison centrale d’Arrêt de Bamako, le lundi 13 mars 2023, pour "Simulation d’infraction" après avoir qualifié la mort de l'ancien Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga d'assassinat. Également, une information contre lui avait été ouverte pour « association de malfaiteurs, offense au chef de l'Etat... » par le juge d'instruction de la commune IV. (Source : abamako.com)

Tchad : Gouvernance- La transition tchadienne accusée de nombreux manquements

Annoncée par la junte militaire pour 18 mois, la transition militaire en cours en est à sa deuxième année avec de nombreuses promesses non tenues. Comme le référendum constitutionnel, la rédaction d'une nouvelle Constitution ainsi que l'organisation d'une élection présidentielle afin de rendre le pouvoir aux civils. Depuis,la mort d'Idriss Déby en avril 2021, c'est son fils, le général Mahamat Déby, qui a pris le pouvoir avec un groupe de généraux. Les conditions de vie de la population, la santé, l'éducation, le manque d'électricité et que sais-je encore... de tout ce que je viens de citer là, il n'y a absolument rien. (Source : Dw)

Soudan : Conflit armée contre forces paramilitaires- Plus de 270 morts, environ 320 soldats fuient au Tchad

Sixième jour de combats au Soudan suite à l'échec du cessez-le-feu entre l'armée et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (RSF). C'est la deuxième fois que le cessez-le-feu n'est pas respecté.Des milliers d'habitants ont fui la capitale, Khartoum. Il en est de même pour quelque 320 soldats qui ont été arrêtés au Tchad voisin.« J'ai déjà 320 soldats qui sont déjà sur notre territoire, leurs militaires. Il y a sans doute des civils, donc nous sommes en train de les accueillir et de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'ils soient logés convenablement » a déclaré le ministre tchadien de la Défense, Bichara Issa Djadallah. Les violents affrontements ont déjà fait plus de 270 morts et plus de 2 000 blessés parmi les civils, selon l'Organisation mondiale de la santé. (Source :africanews)

Rca : Crimes- Bangui accuse les rebelles d'avoir tué neuf mineurs chinois

Pour les insurgés, ce sont les hommes du groupe Wagner, engagé pour protéger plusieurs mines d'or et de diamants lucratives exploitées par des entreprises russes dans le pays, qui sont responsables de l'attaque. Le ministre de la justice, Arnaud Djoubaye Abazene, a déclaré que les tueurs étaient « incontestablement des éléments de la Cpc », ou Coalition des patriotes pour le changement, citant le rapport final d'une enquête sur les décès du 19 mars. La Cpc, une alliance de groupes rebelles formée en décembre 2020 pour renverser le président Faustin-Archange Touadera, a nié toute implication dans ce qu'elle a qualifié d'acte "ignoble et barbare". (Source : abangui.com)

Guinée équatoriale : Jalousie - Un homme tente de brûler sa petite amie

L’homme de 45 ans a été arrêté par la police d’Ebibeyin accusé d’avoir brûlé la maison de sa compagne. Selon les informations relayées sur le site Ahora Eg, la police a indiqué que, « l'homme serait l'auteur de l'incendie qui a brûlé la maison de son ex-compagne ». La victime présumée a déclaré que son ex-petit ami est manipulateur et violent, ce qui l'a amenée à mettre fin à la relation. La femme a également raconté que l'homme avait déjà tenté de l'empoisonner, lorsqu'elle lui avait fait part de ses intentions de rompre avec lui. Le jour des faits, la femme a déclaré avoir prévenu ses frères qu'elle avait vu son agresseur traîner autour de sa maison vers 2 heures du matin. (Source : Ahora Eg)

Une sélection de Bamba Moussa