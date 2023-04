Madagascar: Basketball / N1A DamesS - La passe de quatre pour MB2ALL et TGBC

Le championnat national de basketball N1A pour les dames, appelé première phase qui se joue actuellement au gymnase de Vatofotsy Antsirabe, entre dans la dernière ligne droite des phases de poule.

Le fait marquant de cette phase de poule a été : deux clubs les plus en forme du moment survolent la concurrence. Il s'agit de MB2ALL Analamanga et TGBC Betsiboka. Dans sa confrontation contre TAMIFA Amoron'i Mania hier, MB2ALL s'est imposé sur le score de 77-47 (22-18, 20-12, 16-11, 19-6). Un match dominé du début jusqu'à la fin auquel les protégés de Jean Claude Rakotomalala, président de MB2ALL ne font qu'étaler tous leurs talents. Le quatrième quart temps a été une démonstration de force où TAMIFA n'a réussi à marquer que seulement 5 points.

Durant la rencontre, Christiane Jaofetra a marqué 27 points. De l'autre côté, TGBC Betsiboka a écrasé ASCUT Atsinanana sur le score de 106-40 où Soazara Lynda Mily de TGBC a totalisé 27 points marqués. Au classement temporaire de la poule A, MB2ALL caracole en tête avec 8 points acquis en quatre victoires en autant de matchs. Pareils points pour TGBC qui se place à la deuxième place avec quatre victoires. JEA Vakinankaratra est troisième avec ses 7 points (3 victoires et une défaite tandis que Phoenix Vakinankaratra occupe la dernière place avec ses 4 points, 0 victoire et 4 défaites. Dans la poule B, Fandrasa occupe la première place avec 5 points (une victoire, 3 défaites), GNBC se place à la deuxième place (4 points, 2 victoires et 2 défaites), Tamifa Amoron'i Mania se trouve à la troisième place avec ses 4 points (une victoire et 2 défaites) tandis que l'ASCUT Atsinanana se range à la quatrième place (3 points, une victoire et une défaite). Serasera et Ankaratra tous deux issus de Vakinankaratra occupent la cinquième et sixième place avec respectivement 2 points (o victoire et 2 défaites).

Résultats du 18 avril

JEA Vakinankaratra 77- 41 FANDRASA Haute Matsiatra

TGBC Betsiboka 106-40 ASCUT Atsinanana

MB2ALL Analamanga 77- 47 TAMIFA Amoron'i Mania

GNBC Analamanga 91- 38 PHOENIX Vakinankaratra