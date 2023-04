Tunisie: Ligue des champions CAF - La JSK et Simba en quête d'exploit face à Wydad et Espérance

La JS Kabylie, menacée de relégation dans son championnat, ouvre le bal des quarts de finale de la Ligue des champions face à l'Espérance de Tunis ce vendredi 21 avril. Samedi, le Simba SC visera l'exploit face au Wydad, tenant du titre, en attendant le choc au Caire entre Al Ahly et le Raja Casablanca.

Quelques heures après les célébrations de la fin du ramadan, le coeur ne sera certainement pas à la fête pour la Jeunesse sportive de Kabylie qui reçoit l'Espérance de Tunis ce vendredi soir pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. La JSK, légende du football algérien, s'avance en effet dans cette rencontre alourdie par ses soucis dans le Championnat.

'ancien vainqueur de la Ligue des champions (1981 et 1990) est avant-dernier de la Ligue 1 algérienne après avoir perdu 10 matches en 19 journées. La priorité du club actuellement est forcément le maintien pour éviter une relégation historique. Une aubaine pour l'ESS ? Les Tunisiens, eux, sont leaders du tournoi de barrage dans leur championnat national avec trois victoires en trois matches et se présentent avec toutes leurs forces en Kabylie.

Raja et Sundowns, seuls invaincus

Samedi, le club tanzanien Simba Sports va tenter l'exploit en accueillant le tenant du titre, le Wydad de Casablanca. Actuellement deuxième du championnat tanzanien derrière Young africans, Simba n'a pas été en réussite lors des matches de poules face à l'autre club de Casablanca, le Raja qui l'a battu deux fois (3-0 ; 3-1).

Le Raja, justement, aura fort à faire au Caire en allant défier Al Ahly, le recordman des titres (10) et finalistes des trois dernières éditions. Mais le géant égyptien n'a pas été au mieux en matchs de poules et ne s'est qualifié que lors de la dernière journée grâce à sa victoire face à Al Hilal (3-0). Et le Raja avance avec des garanties grâce à un parcours presque sans faute lors des matchs de groupes avec 5 victoires et un nul en six rencontres.

Le denier quart opposera les Algériens de Belouizdad aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Les Méridionaux, champions d'Afrique 2016, ont été les seuls invaincus, avec le Raja, lors de la phase de poule. Leaders sans conteste du championnat sud-africain avec 16 points d'avance sur le deuxième Orlando Pirates, Mamelodi part favori devant le CR Belouizdad qui va disputer son troisième quart de finale de Ligue des champions de son histoire.

Le programme des quarts :

Vendredi 21 avril (TU)

19h: JS Kabylie (Algérie)- ES Tunis (Tunisie)

Samedi 22 avril

13h: Simba SC (Tanzanie)- Wydad Casablanca (Maroc)

19h: Al Ahly SC (Égypte)- Raja Casablanca (Maroc)

CR Belouizdad (Algérie)- Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)