Algérie: La DGSN trace un plan sécuritaire à l'occasion de l'Aïd El-Fitr

ALGER — La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a tracé un plan sécuritaire à l'occasion de l'Aïd El-Fitr à travers son territoire de compétence, et ce pour assurer la sécurité des citoyens et des biens durant les jours de l'Aïd, a indiqué mercredi un communiqué de ce corps de sécurité.

"Le plan consiste à renforcer les formations sécuritaires motorisées et pédestres, en vue de garantir la fluidité du trafic routier et sécuriser les lieux à forte fréquentation à l'instar des espaces publics, des mosquées, des cimetières, des centres de divertissement et des gares routières", précise le communiqué.

Le plan concerne également "les postes de la Police aux frontières (PAF) aériennes, terrestres et maritimes en prévision de l'arrivée de membres de la communauté algérienne établie à l'étranger sur le territoire national pour cette fête", selon la même source.

La DGSN a, en outre, appelé au respect du code la route et à la vigilance pour passer l'Aïd dans la joie et la sérénité et rappelle les numéros vert 1548 de secours 17, outre l'application "Allo Chorta" mis à la disposition des citoyens.