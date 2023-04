Algérie: Ramadhan 2023 - Des détenus et leurs familles bénéficieront de la Zakat el-Fitr

ALGER — Plusieurs détenus et leurs familles bénéficieront de la Zakat el-Fitr et de vêtements de l'Aïd pour cette année, dans le cadre d'une opération de solidarité conjointe entre la Direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion et le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, a fait savoir à l'APS le directeur de la recherche et de la réinsertion sociale des détenus, Kada Belghitri Fadloun.

Dans ce cadre, M. Belghitri a précisé que ses services avaient transmis la liste des détenus démunis et de leurs familles aux directions des Affaires religieuses et des Wakfs au niveau national pour leur permettre de bénéficier de la Zakat el-Fitr.

Il a en outre souligné que les détenus bénéficieront de ces sommes d'argent dans le cadre de la procédure dite "Qonoua" (acquisition), afin de leur permettre d'acquérir des fournitures des magasins situés au sein des établissements pénitentiaires, sachant que ces sommes seront transférées par mandat postal.

Par ailleurs, leurs familles bénéficieront de sommes d'argent et de vêtements de l'Aïd, qui seront envoyés à leurs domiciles, avec l'aide d'acteurs de la société civile, ajoute le même responsable qui a indiqué que les détenus libérés bénéficieront également de ces actions de solidarité, à travers les services extérieurs de la Direction générale de l'administration pénitentiaire, chargée de l'accompagnement de cette frange de la société.

Le responsable a souligné que ses services avaient distribué, durant le mois sacré de Ramadhan, un nombre important de colis alimentaires aux familles de détenus, en coordination avec divers partenaires, dont le Croissant-Rouge algérien (CRA) et des associations caritatives.

Il a fait savoir, à cet égard, que la Direction générale de l'administration pénitentiaire avait pris un certain nombre de mesures et entrepris des actions de solidarité et humanitaires en direction des détenus durant le mois sacré, notamment la proposition de plats algériens d'iftar adaptés à la circonstance, l'augmentation du volume des colis alimentaires destinés aux détenus et l'intensification des communications téléphoniques entre les détenus et leurs familles.

La Direction générale de l'administration pénitentiaire a également organisé, à cette occasion, des concours religieux et culturels et un iftar collectif, avec la participation d'associations et des Scouts musulmans algériens (SMA), afin de créer une atmosphère spirituelle au sein des établissements pénitentiaires et de soutenir, ainsi, les programmes éducatifs et de formation visant à aider les détenus à se réinsérer dans la société, a-t-il ajouté.

Et de préciser que 150 détenus avaient appris le saint Coran cette année, dans le cadre de la 13e édition du concours national de récitation du saint Coran dans les établissements pénitentiaires.