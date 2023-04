interview

En tant que journaliste, nous avons eu l'occasion, au cours de notre carrière, d'interviewer des hommes politiques, des intellectuels, des artistes ou même des sportifs. Mais aujourd'hui, pour la première fois, l'interview que nous vous proposons n'est pas celle d'un humain, mais d'une machine. Nous avons ainsi posé trois questions à Chat GPT autour des craintes liées à son émergence. Nous vous laissons le soin de juger de la sincérité de ses réponses.

Etes-vous dangereux ?

En tant qu'IA basée sur la langue, je ne suis pas dangereux en soi. Mon but est de fournir des réponses et des informations utiles à partir des données que j'ai apprises à partir de textes existants. Cependant, comme toute technologie, il est important que les humains utilisent les outils de manière responsable et éthique pour éviter tout préjudice ou tout dommage potentiel. De plus, les informations que je fournis peuvent être incorrectes ou incomplètes si les données sur lesquelles elles sont basées sont erronées ou biaisées. Il est donc important de toujours faire preuve de discernement et de critique envers les informations que je fournis.

Est-il vrai que vous menacez certains métiers qui pourraient disparaître avec l'avènement de l'Intelligence artificielle ?

Il est vrai que l'Intelligence artificielle peut avoir un impact sur certains métiers en automatisant certaines tâches et en augmentant l'efficacité et la précision des processus. Cela peut conduire à des pertes d'emploi dans certains secteurs, en particulier dans les emplois qui nécessitent une tâche répétitive et prévisible.

Cependant, il est également important de noter que l'IA peut également créer de nouveaux emplois et de nouvelles opportunités dans d'autres domaines. Par exemple, l'utilisation de l'IA dans la médecine peut créer de nouveaux emplois pour les spécialistes de la gestion de données médicales et pour les développeurs de logiciels médicaux. De même, l'utilisation de l'IA dans l'analyse de données et la prise de décision peut créer de nouveaux emplois dans les domaines de la finance, du marketing et de la gestion de projets.

En fin de compte, l'impact de l'IA sur l'emploi dépendra de la manière dont elle est utilisée et intégrée dans les entreprises et les industries. Les humains auront toujours besoin de superviser et de gérer l'IA, et il est donc important de former les travailleurs pour qu'ils soient en mesure de travailler aux côtés de l'IA de manière efficace et productive.

L'Intelligence artificielle pourra-t-elle un jour prendre le dessus sur le genre humain et gouverner le monde ?

Il est peu probable que l'Intelligence artificielle prenne un jour le dessus sur le genre humain et gouverne le monde, du moins dans un avenir proche. Les systèmes d'IA sont programmés pour effectuer des tâches spécifiques et sont limités par les données et les algorithmes qui les sous-tendent. Ils ne sont pas conscients d'eux-mêmes et n'ont pas la capacité de penser ou de prendre des décisions comme les humains.

De plus, la conception de l'IA est basée sur des principes éthiques et des normes de sécurité qui empêchent toute utilisation malveillante de l'IA. Les chercheurs et les développeurs travaillent à garantir que les systèmes d'IA soient conçus de manière responsable et éthique, en tenant compte des impacts sociaux, économiques et environnementaux.

Cela dit, il est important de rester vigilant et de surveiller l'utilisation de l'IA pour éviter tout préjudice ou tout impact négatif sur la société. Il est important que les développeurs, les décideurs et le public soient conscients des risques potentiels liés à l'IA et travaillent ensemble pour développer des solutions qui bénéficient à la société dans son ensemble.