Tunisie: Défilé des entraineurs à l'AS Soliman - L'énorme raffut

Ferid Ben Belgacem, Tarek Jeni, Mounir Chihi, Saïd Saïbi, Maher Guizani et Lassaâd Maâmer ont un point en commun : A la vitesse grand V, ils ont mis les voiles avant que leur contrat ne se termine !

Et bis repetita pour l'AS Soliman. Alors que Lassaâd Maâmer a récemment pris en main l'équipe fanion, ses nouveaux disciples sont sortis de leur réserve, exigeant tout d'abord le versement de leurs dus avant de «parler football». Suffisant pour que Maamer renonce à sa mission ? De prime abord oui, sachant que le coach aurait estimé ne pas pouvoir exercer dans pareil climat et dans ces conditions. Et donc mercredi 26 avril, pour le compte de la 5e ronde du play-out, l'ASS s'en remettra à Mohamed Tlemçani qui assurera l'intérim lors du match face à l'OSB.

L'énorme raffut chez les Capbonais de Soliman se poursuit donc avec une brochette d'entraîneurs consommés en moins de 19 matchs disputés (phase 1 du championnat, coupe de Tunisie et play-out). Hallucinant quand on note qu'en moyenne, l'ASS change de main toutes les trois rencontres ! Ce faisant, la majorité de ces coachs furtifs ont presque tous jeté l'éponge en raison du climat d'incertitude autour du club. Bref, à l'ASS, les tenants du club peinent à honorer leurs engagements. Ce qui fait que l'instabilité chronique à Soliman tourne au clair-obscur la plupart du temps. Demandez-le donc à Ferid Ben Belgacem, Tarek Jeni, Mounir Chihi, Saïd Saïbi et Maher Guizani, tous passés par le banc du club capbonais depuis l'été dernier. Et avec Lassaâd Maâmer qui s'ajoute à la liste, tous ces coachs ont donc un point en commun : ils ont mis les voiles avant que leur contrat ne se termine !

Orthodoxie financière et engagement des joueurs

Aujourd'hui pourtant, l'ASS joue sa peau au play-out où elle pointe à une peu envieuse dernière place, dans le rétroviseur de l'OB et de l'ESHS. Et l'équipe est justement appelée à se retrousser les manches, à l'approche de son périlleux déplacement du côté de Sidi Bouzid où l'OSB n'attend que d'enfoncer davantage des cap-bonnais qui risquent d'être écartés prématurément de la course au maintien s'ils ne redressent pas la barre au plus vite.

Contraints aujourd'hui à une certaine orthodoxie financière, l'ASS est ainsi censée faire preuve de plus de rigueur dans la tenue de ses comptes car il y va de sa survie en Ligue 1.

En clair, la pérennité du club passe par une meilleure implication des joueurs qui doivent être payés rubis sur l'ongle pour justement faire la part des choses et s'engager sans réserve. Bref, pour l'exécutif du club, donner le change exposera forcément le club à la relégation.

C'est ainsi que l'on transforme un bon élève en cancre...

Dans le football professionnel, la marche d'un club est fortement impactée par une éventuelle crise de liquidités, et c'est ainsi que l'on transforme un bon élève en cancre de la Ligue 1. Actuellement, pour la lanterne rouge du play-out, il est clair que tout irait bien s'il n'y avait pas l'ombre de ce défaut de paiement qui paralyse le club. En Tunisie, globalement, compte tenu des sommes importantes qui circulent dans le milieu du football professionnel, cette réalité peut apparaître surprenante parfois, mais c'est la réalité, le quotidien même de presque tous nos clubs. Et cela démontre que loin des idées reçues, les clubs professionnels sont des entités fragiles qui doivent faire face à des contraintes particulières du fait du secteur dans lequel elles évoluent. Ne nous égarons pas cependant et résumons pour finir cette relation particulière entre l'ASS et les techniciens ayant exercé à Soliman. En l'état, les relations de l'AS Soliman avec ses entraîneurs sont en fait comme des histoires d'amour, elles finissent mal, sinon elles ne finiraient pas !