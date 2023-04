Tunisie: Ligue des champions |/ L'EST aborde les quarts de finale - Une semaine des plus décisives...

Les «Sang et Or» se déplacent à Alger où ils affronteront demain la JS Kabylie en quart de finale aller de la Ligue des champions. La manche retour de ces quarts se jouera dans une semaine à Radès. Entre les deux manches des quarts de la C1 africaine, les hommes de Nabil Maâloul auront à négocier le classico contre l'ESS en match comptant pour la 4e journée des play-offs.

Il aurait été judicieux de la part de la FTF, du moment qu'elle impose un rythme infernal de championnat, de reporter le classico EST-ESS comptant pour la 4e journée après les quarts de finale de la Champions League pour permettre à l'Espérance de négocier au mieux sa double confrontation contre la JS Kabylie. Une mesure qui n'aurait fait que du bien pour les Espérantistes dans la mesure où ils seraient concentrés sur un seul objectif, les quarts de finale de la Ligue des champions.

Une faveur qu'aurait pu accorder la FTF au seul représentant tunisien en C1 africaine, d'autant que son adversaire, la JS Kabylie, a vu son match de championnat contre l'USM Alger reporté et se prépare pour la double confrontation des quarts de finale de la Ligue des champions depuis le 9 de ce mois, date de sa dernière sortie dans le championnat algérien.

Cela dit et du moment où le classico contre l'ESS est maintenu pour mardi prochain, Nabil Maâloul n'a qu'une seule alternative : savoir gérer son effectif, mais aussi fixer sa priorité qui ne peut être autre que la Champions League qui demeure l'objectif premier du club. Il faut qu'il mette toutes les chances de son côté pour passer le cap de la JS Kabylie qui, même si, sur le papier est dans les cordes de l'EST, ses joueurs ont l'avantage d'être beaucoup plus frais physiquement.

A Maâloul et ses hommes de rééditer le scénario de la double confrontation contre le CR Belouizzad en phase de groupes : prendre une jolie option à Alger en remportant la victoire même par le plus petit des écarts et gérer à leur guise la manche retour à Radès. Entre les deux rondes, il faudra éviter de gaspiller de l'énergie lors du classico contre l'ESS. Un classico qu'il ne faudra tout de même pas sacrifier pour ne pas perdre davantage du terrain par rapport au leader étoilé. En même temps, il faut garder suffisamment de ressources pour être plus frais physiquement en prévision de la manche retour des quarts de finale de la C1 africaine contre la JS Kabylie, le samedi 29 courant.

Coup d'envoi retardé à 22h00

La délégation « Sang et Or» s'est envolée hier à destination d'Alger où elle affrontera demain soir la JS Kabylie en quart de finale de la Champions League. Prévu initialement à 20h00, le coup d'envoi du match a été retardé à 22h00.

Un quota de 4.000 billets

La JS Kabylie a accordé un quota de 4.000 billets pour les supporters espérantistes désirant se déplacer à Alger pour assister au match. La présence du public «Sang et Or», bien que pas assez nombreux sur les gradins du Stade 5-juillet 1962 mais dont les encouragements résonneront à coup sûr, sera d'un grand atout pour les joueurs qui devront lui rendre l'ascenseur en ramenant la victoire d'Alger.