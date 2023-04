Tunisie: La Tunisie et la Syrie conviennent de renforcer la lutte contre le terrorisme et le crime organisé - Concertations et coordination tous azimuts

La Tunisie et la Syrie mettent en avant l'importance d'intensifier les contacts au cours de la prochaine période en vue d'asseoir la concertation et la coordination sur les différentes questions bilatérales et d'intérêt commun et de se projeter sur la tenue d'une haute commission mixte.

La Tunisie et la Syrie ont convenu de renforcer la coopération bilatérale sécuritaire, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et les réseaux de traite des êtres humains.

Selon une déclaration commune publiée à l'occasion de la visite du ministre syrien des Affaires étrangères Fayçal al-Meqdad en Tunisie, à l'invitation de son homologue tunisien, les deux parties ont mis en avant l'importance d'intensifier les contacts au cours de la prochaine période en vue d'asseoir la concertation et la coordination sur les différentes questions bilatérales et d'intérêt commun et de se projeter sur la tenue d'une haute commission mixte.

Dans ce document, la Tunisie comme la Syrie insistent sur la relance des relations économiques dans les secteurs prioritaires, le renforcement de la coopération consulaire et humanitaire et la tenue de la commission consulaire mixte dans les plus brefs délais.

La visite du ministre syrien des Affaires étrangères en Tunisie a été l'occasion de passer en revue l'état des relations de coopération bilatérale et des moyens de les promouvoir aux niveaux escomptés.

Le côté tunisien a affirmé être favorable à la réintégration de la Syrie dans son environnement arabe, étant convaincu que la paix et la stabilité de la région arabe dépendent de la paix et de la stabilité en Syrie, lit-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères.

La Tunisie y a exprimé son total soutien à la Syrie face aux agressions répétées de l'entité sioniste sur ses terres et mis en avant son droit légitime de recouvrer sa souveraineté sur le Plateau du Golan ainsi que tous les territoires occupés.

Les deux parties ont, par ailleurs, abordé la situation en Palestine et les agressions israéliennes contre les lieux sacrés dont Al Qods Al Charif, affirmant le soutien indéfectible au peuple palestinien frère et son droit d'instaurer un Etat indépendant avec Al Qods pour capitale.

Les deux ministres ont également souligné la nécessité de joindre tous les efforts arabes pour faire face ensemble aux défis auxquels la région est confrontée à la lumière du nouveau contexte régional et international.

Nabil Ammar : « Une visite historique »

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Nabil Ammar, a qualifié d'«historique» la visite de son homologue syrien, Faiçal Mokdad en Tunisie, ajoutant que la séance de travail qui les a réunis, ce mardi, au siège du département, était axée sur les relations de coopération ainsi que sur les moyens de les développer.

« Les relations tuniso-syriennes devraient se développer au service de l'intérêt des deux peuples frères », a lancé aux médias, Nabil Ammar à l'issue de cette séance de travail, soulignant la volonté commune des présidents Kais Saied et Bachar al-Assad d'échanger les visites.

Il a formé l'espoir de voir la coopération entre la Tunisie et la Syrie « connaître un nouveau souffle durant la prochaine période ».

« Bachar Al Assad salue l'audace de Kaïs Saïed »

Pour sa part, le chef de la diplomatie syrienne a souligné que « la rupture des relations tuniso-syriennes, sur une période de dix ans, est le résultat des développements politiques, ajoutant que « le gel des relations diplomatiques entre les pays arabes ne devrait pas être un moyen privilégié quels que soient les développements ».

Le ministre syrien des Affaires étrangères a indiqué que « les relations tuniso-syriennes étaient bonnes, jusqu'en 2012, date de rupture des relations diplomatiques entre les deux pays ».

« Après la décision audacieuse du Président de la République, Kaïs Saïed, de rétablir les relations diplomatiques entre les deux pays, un nouvel ambassadeur de Syrie sera nommé à la tête de l'ambassade qui ouvrira ses portes très prochainement. Une nouvelle mission diplomatique conduite par le nouvel ambassadeur sera aussi dépêchée ».

« Des accords adaptés aux positions des deux pays »

Dans une déclaration aux médias, à l'issue de son entretien avec le Chef de l'Etat, au Palais de Carthage, le ministre syrien a indiqué que l'entrevue a porté sur « les périodes difficiles qu'a connues la Tunisie, mais qui ont mené à l'élection d'un réel dirigeant qui répond aux aspirations du peuple tunisien ».

« La Syrie se félicite des relations établies entre les deux pays frères », a-t-il souligné.

Fayçal al-Meqdad a, par ailleurs, indiqué avoir transmis au Président Kaïs Saïed les salutations les plus sincères du Président syrien Bachar Al-Assad et sa considération pour « son audace et son courage avec lesquels il conduit le pays ».

« L'entretien a permis d'examiner les développements survenus dans la région arabe et de réaffirmer la volonté commune de redoubler d'effort au service des intérêts de la nation arabe », a-t-il aussi déclaré.

« Notre principale mission, a-t-il poursuivi, est de conclure des accords réalisables, adaptés aux positions des deux pays à tous les niveaux ».

Fayçal al-Meqdad est arrivé, lundi, à Tunis, en visite officielle de trois jours. La première visite d'un responsable syrien depuis la rupture, en 2012, des relations diplomatiques sur décision de l'ancien Président de la République Moncef Marzouki.

La visite du ministre syrien des Affaires étrangères en Tunisie, qui se poursuit pendant trois jours, intervient à l'invitation de Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger.

Elle vise, selon le ministre, à « rétablir les relations bilatérales, après la nomination d'un ambassadeur de Tunisie en Syrie et la décision des autorités syriennes de rouvrir l'ambassade de Syrie à Tunis et de nommer un nouvel ambassadeur ».