Madagascar: 39e Festival Vues d'Afrique - Madagascar, dignement représenté

Depuis 1984, le festival international de cinéma Vues d'Afrique présente chaque année, en avril, un panorama cinématographique international des réalités africaines et des pays créoles, devenant ainsi un rendez-vous incontournable du cinéma africain et créole. Cette année, il aura lieu du 20 au 30 avril au Canada.

Ce Festival sert de vitrine à tous les grands cinéastes africains et créoles depuis 39 ans. Il a pour mandat de faire connaître les réalités et la culture des pays du continent et des grandes diasporas particulièrement francophones, de développer les échanges avec les professionnels de l'audiovisuel, contribuant à faire connaître les cultures africaines et créoles et développe des partenariats entre le Canada et les pays du Sud dans le domaine des industries culturelles.

Dans le cadre de la 39e édition, une catégorie spéciale a été attribuée sous le thème de L'environnement et le développement durable.

Ce 22 avril, journée mondiale de la Terre, des projections de films sur l'environnement sont programmés à la cinémathèque québécoise.

Le Groupe Sipromad, une entreprise malgache d'envergure internationale soutiendra ces projections, l'environnement étant une cause qui lui tient à coeur, d'autant plus que cette dernière s'est engagée dans le recyclage et la transformation de déchets papiers en produits industriels.

Elle participera également, en tant que partenaire du Festival, aux deux cérémonies majeures du Festival : la cérémonie d'ouverture ce jour et la cérémonie de clôture où aura lieu la remise de Prix par Smith Vigeant Architectes.