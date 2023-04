Afrique de l'Est: Madagascar - France - Renforcement de la coopération décentralisée

Une délégation du Département des Yvelines, en France, est en visite à Madagascar pour rencontrer le président du Sénat Herimanana Razafimahefa, hier au palais de Verre à Anosikely.

Cela fait suite à la visite du président de la Chambre haute auprès de son homologue français, Gérard Larcher, originaire du département des Yvelines, dans l'Hexagone tout récemment. Rencontre durant laquelle, il a également rencontré le président de ce département en la personne de Pierre Bedier. Une délégation de ce département des Yvelines, composée du directeur des Relations internationales, Mathieu Guerin, et du maire de la ville française Houdan, Jean Marie Tetart, a ainsi été reçue par le président Herimanana Razafimahefa hier dans ses locaux à Anosikely. « L'objet de cette visite est de tracer les pistes de coopération à moyen et long terme entre le département des Yvelines et le Sénat de Madagascar dans le but de soutenir les collectivités territoriales décentralisées dans la Grande Île », a évoqué Mathieu Guerin, le représentant de cette délégation française.

Mobiliser la diaspora malgache

« Ce qui permettra de renforcer la coopération décentralisée entre les collectivités territoires de la France et de Madagascar », tient à préciser le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa. Pour ce faire, le département des Yvelines travaillera en étroite coopération avec le Sénat de Madagascar dans plusieurs domaines. On peut citer, entre autres, la formation des élus et des cadres travaillant au sein des collectivités territoriales décentralisée et le renforcement de capacités des maires et des élus pour la mobilisation de ressources. Toujours dans le cadre de ce renforcement de la coopération décentralisée, la mise en contact entre les acteurs des collectivités territoriales décentralisées des deux pays, est également prévue. Par ailleurs, les deux parties prévoient également de mobiliser la diaspora malgache résidant en premier lieu dans le département des Yvelines et dans d'autres départements français pour soutenir les collectivités territoriales décentralisées malgaches.

Plusieurs projets mis en place

Pour sa part, le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, a réitéré sa volonté et la disponibilité de son Institution à travailler de près avec le département des Yvelines, ainsi que d'autres départements et régions de France en vue de promouvoir cette coopération décentralisée entre les deux pays. Plusieurs projets seront d'ailleurs mis en place, dans ce cadre. Il est à rappeler que lors de la visite de la délégation sénatoriale malgache en France, les deux parties ont également discuté de la mise en place d'un Institut de Formation qui s'adresse à différents groupes d'acteurs dont entre autres, les élus, les jeunes cadres et les enseignants dans la Grande île. La mise en oeuvre d'un projet de reforestation avec un objectif de plantation d'un million d'arbres, est également en vue. Ce projet a été concocté avec la sénatrice de La Réunion, Nassimah Dindar lors de la visite officielle du président du Sénat dans cette île voisine en février dernier. La question liée à l'urbanisme, notamment la réalisation des plans d'urbanisme et le traitement des déchets urbains, a entre-temps, été évoquée.