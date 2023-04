Ile Maurice: Parlement - Le projet de loi sur la gestion des déchets voté avec amendements

Le Waste Management and Resource Recovery Bill a été voté mardi soir, avec amendements. Lors de son summing-up, le ministre de l'Environnement, Kavy Ramano, a souligné que ce projet de loi est important pour que la population ait un environnement propre, vert et moins polluant. D'autre part, il peut être considéré comme un tremplin vers l'établissement d'une économie circulaire dans le secteur des déchets solides à Maurice.

«Il favorisera et renforcera l'industrie du recyclage à Maurice qui en est encore à ses balbutiements. Une plus grande capacité de recyclage, de réutilisation ou de remise à neuf des déchets fournira une base plus solide pour l'industrie en expansion du recyclage et de la gestion des ressources. En conséquence, la création d'emplois verts pour le recyclage, le tri et la collecte des matériaux augmentera.»

De plus, le ministre Ramano a souligné qu'avec la nouvelle loi, les collectivités locales seront appelées à jouer un rôle crucial dans la circularité et l'approche intégrée des déchets. Une campagne de sensibilisation approfondie sera menée pour sensibiliser la population au tri des déchets à la source. Mais quiconque enfreindrait la loi lors d'une première condamnation serait passible d'une amende n'excédant pas Rs 100 000 et d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas deux ans. En cas de récidive, il serait passible d'une amende maximale de Rs 200 000 et d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas huit ans.

Dans ce même contexte le ministre de l'Énergie et des services publics, Joe Lesjongard, a salué et soutenu pleinement le projet de loi et a déclaré que l'objectif est de détourner, d'ici 2030, environ 70 % des déchets générés par les décharges via une transition écologique. «Inondations, sécheresses, érosion, entre autres, nous sommes les plus vulnérables au changement climatique (...) Sans le soutien et la contr ibution de la population et des jeunes aux projets de tri et de recyclage des déchets, l'économie circulaire ne restera qu'un projet. La protection de notre environnement reste notre priorité. We have a clear vision of a cleaner, greener and safer Mauritius.»