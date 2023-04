Ile Maurice: Viol et escroquerie - Husein Abdool Rahim demande la radiation de toutes les charges provisoires

Accusé de viol et d'escroquerie par une Française en vacances à Maurice en 2018, Husein Abdool Rahim, 30 ans, demande la radiation des charges provisoires contre lui. Son homme de loi, Me Assad Peeroo, estime que c'est une histoire d'amour qui a mal tourné et qu'il n'y a aucune indication si la plaignante sera présente en cour car elle ne vit pas à Maurice. Sa motion sera entendue le 11 septembre.

Par ailleurs, dans le procès intenté à Husein Abdool Rahim en cour intermédiaire pour s'être fait passer pour une jeune fille afin d'escroquer un jeune policier, le suspect demande aussi la radiation des charges mais aurait conclu un accord avec le policier.

Le procès devant le tribunal de Mapou fait suite à la déposition d'une Française contre lui. Venue passer des vacances à Maurice en novembre 2018, elle a rencontré Husein Abdool Rahim, qui lui avait proposé de l'aide, à La Citadelle. Appréciant son geste, la Française lui aurait donné ses coordonnées, et, dès le lendemain, il l'aurait accompagnée pour visiter l'île. Elle l'accuse de viol et d'escroquerie.

Cependant, la plaignante n'étant pas à Maurice, estime son avocat, ceci pourrait porter préjudice à son client et le priver du droit à un procès équitable. D'où sa demande pour la radiation des charges provisoires. Le bureau du Directeur des poursuites publiques y objecte et les débats ont été fixés au 11 septembre.

Husein Abdool Rahim, qui accumule les procès, est aussi en attente d'une décision de la cour intermédiaire dans le procès d'escroquerie qui lui est intenté. Il fait face à sept accusations provisoires pour avoir soutiré Rs 790 000 à un policier. Selon l'acte d'accusation, en vertu de l'article 330 (1) du Code pénal, Husein Abdool Rahim aurait escroqué Rs 790 000 au policier Roopeshsingh Lofur, en créant un faux profil sur Facebook, sous le nom de Neha Ramdin.

L'accusé lui aurait fait croire que Neha Ramdin, qui habite aux États-Unis, voulait venir à Maurice afin de vendre un terrain. Selon son avocat dans cette affaire, Me Sanjeev Teeluckdharry, le suspect aurait trouvé un accord financier avec le policier et souhaite faire appel à des témoins. La poursuite a objecté à cette démarche d'autant plus qu'initialement, Me Teeluckdharry avait logé une motion pour rayer les charges provisoires. Une décision de la cour est attendue.

Pour rappel, Husein Abdool Rahim s'était fait connaître en 2017 lorsqu'il avait défrayé la chronique en provoquant la démission de l'ancien Attorney General Ravi Yerrigadoo dans l'affaire Bet365, avant de se rétracter.