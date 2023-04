Nigeria: «Gangs of Lagos», film nigérian qui illustre les ambitions africaines de la plateforme Amazon Prime

Le film nigérian Gangs of Lagos, qui se déroule dans un quartier de la capitale économique du pays, est disponible depuis le 7 avril sur la plateforme de vidéo à la demande (VOD) Amazon Prime. Sa sortie illustre la volonté des géants du secteur d'attirer de nouveaux abonnés sur le continent africain. Explications.

Les plateformes de vidéo à la demande ont les yeux tournés vers l'Afrique. Confrontés à un ralentissement de leur croissance en Europe et aux États-Unis, Netflix, Disney+ ou Amazon Prime cherchent à nouer des partenariats avec les studios de production et les cinéastes africains, pour accéder à un marché encore largement sous-exploité.

Amazon Prime a notamment mis en ligne ce 7 avril son premier film africain original tourné au Nigeria. Gangs of Lagos est une plongée dans le quartier d'Isale Eko. Le film dépeint les espoirs et les galères de trois amis d'enfance, dans une ville où les rêves de fortune restent souvent hors d'atteinte.

« Il y a une campagne de promotion dans le monde entier »

L'idée est née il y a dix ans dans l'esprit de réalisatrice Jade Osiberu. « Isale Eko est un endroit unique, assure-t-elle. C'est un quartier très peuplé, mais qui est entouré par la richesse, puisqu'il est proche de la marina de Lagos. Je suis devenue obsédée par l'idée de comprendre ce que ça veut dire d'être né là, d'avoir des rêves d'une vie meilleure, et de se battre pour ça ».

Dans Gangs of Lagos, les personnages se débattent face à leur destin marqué par la violence et le crime. Adesua Etomi-Wellington incarne Gift, la fille du groupe. « C'est comme une plongée dans le coeur des habitants d'Isale Eko, affirme-t-elle. Le film les humanise, alors qu'on a tendance à les marginaliser, à ne pas les considérer comme des gens avec des rêves ».

Pour Amazon Prime, cette histoire nigériane peut avoir une portée universelle. Ned Mitchell, le responsable des contenus originaux pour l'Afrique et le Moyen-Orient estime que la sortie de Gang of Lagos est un événement mondial. « Il y a une campagne de promotion dans le monde entier, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada, détaille-t-il. La diaspora a envie d'histoires venues du Nigeria. Et il y a d'autres gens qui aiment cette culture et qui veulent en savoir plus ! »

Selon une récente étude, un peu plus de 6 millions de personnes sont actuellement abonnées à un service de vidéo à la demande en Afrique, un chiffre qui pourrait plus que doubler d'ici 2028.

« Dans Gangs of Lagos, les acteurs parlent surtout en langue locale »

Pour conquérir le public africain, les plateformes de streaming multiplient par ailleurs les contenus en langue locale. Une évolution logique, alors que les spectateurs sont de plus en plus habitués à lire les sous-titres de films venus du monde entier.

Pour Wangi Mba-Uzoukwu, en charge des contenus originaux nigérians pour Amazon Prime, il s'agit aussi pour les Africains de se réapproprier leurs histoires et de mettre en avant leur culture. « Il s'agit de proposer des histoires authentiques, insiste-t-il. Dans Gangs of Lagos, les acteurs parlent surtout en langue locale. Principalement le Yoruba, mais on entend aussi du Igbo, et beaucoup d'anglais pidgin. Je pense qu'il est important pour nous de réaliser que, pour être authentiques, nos histoires doivent être racontées dans la langue que nous parlons. Et qu'Amazon Prime sorte un film en langue comme première production originale en Afrique, je pense que cela met en avant la qualité de notre culture et de notre héritage ».

Il poursuit : « C'est aussi le signal que nous voulons dire nos histoires nous-mêmes, et qu'elles doivent être transmises comme nous l'entendons. C'est aussi un film de grande qualité, alors que souvent les films en langue locale ne sont pas considérés comme étant de très bonne qualité. Nous voulons faire évoluer cette idée. »