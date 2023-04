Maroc - Les grandes révélations de Zakaria Aboukhlal sur Walid Regragui

Lors d'un entretien accordé au média OnzeMondial, l'international marocain Zakaria Aboukhlal est revenu sur sa participation à la dernière Coupe du Monde et sur la méthode de Walid Regragui au cours de la compétition.

Sur la Coupe du monde

« C'est un rêve pour tout joueur de disputer la Coupe du Monde pour son pays. Pour le Maroc, c'était spécial, les supporters étaient complètement fous. Je pense que tout le monde a vu qu'on avait les meilleurs supporters du monde. À tous nos matchs, le stade était plein à craquer. On a joué un bon football et on a fait ce qu'aucune nation africaine n'était parvenue à faire en se hissant en dans le dernier carré. En plus, j'ai également marqué en Coupe du Monde donc voilà un autre rêve réalisé. (...) Deux mois avant la Coupe du Monde, on a joué contre le Chili et le Paraguay. C'était une grande première pour le coach et c'était vraiment bien. On s'entraînait à fond, tout le monde était super concentré. Il y avait une atmosphère très particulière dans le groupe qu'on n'avait jamais ressentie avant. Je pense que tout le monde s'est rendu compte qu'on pouvait faire quelque chose de grand à la Coupe du Monde. On était une grande famille. »

Sur Walid Regragui

« Le coach sait comment nous parler et nous toucher au plus profond de notre chair. Il sait comment nous gérer. Côté foot, je n'ai même pas besoin d'en dire beaucoup, il suffit de voir notre parcours et la manière dont on a joué dans cette Coupe du Monde pour comprendre la valeur du coach. Il mérite tout le crédit du monde tout simplement parce qu'il a récupéré l'équipe seulement trois mois avant la compétition. Regardez l'état de l'équipe au moment où il l'a récupérée et ce qu'il en a fait en si peu de temps, on est sur deux mondes totalement différents. Il a fait un énorme travail. Je pense que tous les joueurs du Maroc sont très heureux de l'avoir en tant que coach. »