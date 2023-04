Congo-Kinshasa: CAC - Le comédien Roch Bodo prend la tête de la Coordination !

La Coordination du Collectif des Artistes et Culturels (CAC Asbl) porte à la connaissance de tous les membres ainsi qu'à l'opinion publique que l'artiste comédien -scénariste et metteur en scène, Roch Bodo Bokabela est désigné à l'unanimité et installé au poste du Coordonnateur Ad Intérim du CAC, ce dimanche 16 avril 2023, en son siège, à l'Espace Jazz Connexion, dans la commune de Kasa-Vubu.

Par la même occasion, renseigne un communiqué de l'Association, une cérémonie de remise-reprise a été organisée entre le Coordonnateur a.i et le Coordonnateur sortant, en présence des membres de la Coordination.

Il faut noter que sa désignation fait suite à la démission du jazzman Paul Ngoie Leperc qui est appelé à d'autres fonctions mais reste membre de la coordination du CAC.

Très social, assidu, et engagé, Roch Bodo est un artiste prémium au talent pointu, qui a marqué l'histoire de l'art dramatique et du cinéma africain. Son expérience dans la gestion de son Compagnie « Afrik'arts création » et surtout son engagement pour l'expansion du théâtre congolais ont fait de lui un leader respectueux dans le secteur culturel en RDC. Il a parcours élogieux. Son expérience dans l'art a permis à cet artiste d'être promu et sollicité dans plusieurs sériés et télés dramatiques au Congo et dans le monde.

Il est difficile dé dénombrer les différentes scènes et rôles jouées dans lesquels le comédien-humoriste a pu donner les meilleurs de lui-même et a procuré satisfaction et bonheur au public. Grâce à son travail excellent, ou mieux à ses oeuvres qui sont à la fois rocambolesques et magnifiques, Roch Bodo se fait une place de choix dans les coeurs des amoureux du théâtre et du 7ème art. Il est classé parmi les icônes, meilleurs acteurs et personnalités culturelles les plus influents de la génération actuelle.

Un des fondateurs du Collectif des Artistes et des Culturels, Bodo a déjà pris officiellement son bâton de commandement, au cours d'une réunion tenue, le dimanche 16 avril 2023, au siège de ladite association.

De son entrée en sa nouvelle fonction, le coordonnateur a.i du CAC a signifié que son mandat est transitoire. Il a deux missions principales, à savoir : redynamiser la structure et ses activités et aussi préparer et organiser la prochaine assemblée générale élective qui va permettre aux membres d'élire le nouveau coordonnateur qui va succéder légalement à Paul Ngoie.

Sans concurrent, sa désignation a fait bouger les lignes au sein de cette association qui réunit plusieurs artistes et opérateurs culturels en RDC. Nombreux ont exprimé leur joie et soutien en sa faveur, en lui souhaitant un fructueux mandat à la tête de la coordination.

« Je tiens à remercier tous les membres de la Coordination pour avoir fait confiance en ma modeste personne. Tout en félicitant le coordonnateur honoraire pour avoir porté très l'étendard de notre collectif par son dynamisme, je m'engage avec l'aide de tous, à donner toute mon énergie pour la pérennisation de notre structure le CAC qui, petit à petit, devient une référence et un repère culturel mieux, une organisation ressource pour notre pays. Que vive le CAC. Que vive la culture », a déclaré Roch Bodo l'artiste Premium.

Rappelons que Bodo a occupé pendant quatre ans le poste de Porte-parole du CAC avant d'être élevé au poste du Coordonnateur a.i.