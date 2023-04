Congo-Kinshasa: Clôture en beauté du mois de la femme, CEPROMAD - Vers un partenariat de promotion de l'entrepreneuriat féminin entre l'UNIC et CSK

L'Ecole Doctorale de l'Université du CEPROMAD (UNIC) et le Cercle Sophie Kanza (CSK), une association des femmes professeures d'universités, ont résolu hier, mercredi 19 avril 2023, de conclure un partenariat de promotion de l'entrepreneuriat féminin et de formation post-universitaire conformément au système de Licence-Master-Doctorat (LMD), lors de la clôture du mois de la femme à l'UNIC, à Kinshasa, Capitale de la République Démocratique du Congo.

Leitmotiv

Président du Conseil d'Administration du réseau des UNIC, le Professeur Emérite Oscar Nsaman-O-Lutu s'est exprimé en ces termes : « Nous avons voulu à l'issue de la clôture de la Journée internationale de droit de la femme à l'UNIC , célébrée cette année sous le thème de l'innovation et des technologies pour l'égalité des sexes pour un monde digital , réfléchir sur la mise en oeuvre d'un partenariat de troisième cycle en management devant promouvoir entre autre, l'entrepreneuriat féminin ».

D'après lui, « la jeune fille et la femme congolaises sont appelées à tort ou à raison, "vulnérables", peuvent avoir des places prédominantes dans les entreprises, l'économie formelle à travers le monde que par l'apprentissage de l'entrepreneuriat, centré sur la promotion de management et le développement durable».

D'où la nécessité , a-t-il dit, d'une formation entrepreneuriale qui va offrir davantage des possibilités de croissance et de développement des entreprises aux femmes et jeunes filles congolaises, en leur dotant des compétences et connaissances approfondies en incubatrices d'emplois.

«Cette signature de partenariat qui a fait l'objet de réflexion de deux structures interviendra dans les jours à venir. Il sera question de la mise en oeuvre d'un partenariat ferme entre le Cercle Sophie kanza et l'Ecole Doctorale de l'UNIC pour une formation post- universitaire adaptée aux docteurs et doctorantes et conformément au système LMD », a réaffirmé le Professeur Emérite Oscar Nsaman-O-Lutu.

Ce, tout en soulignant que l'objectif spécifique est le transfert des compétences dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin et de l'égalité des sexes aux fins de contribuer à la création d'emplois et à l'autonomisation des femmes dans leurs familles et au sein de leurs communautés et tant d'autres formations à courts termes notamment le système de couveuse, d'incubateur, de start-up, des pépinières d'entreprises.

Pour l'implication des femmes professeures

En outre, les Professeures Onsin Nsaman et Berthe Nzinga respectivement, Rectrice de l'Université du CEPROMAD et Présidente du CSK, ont exprimé leur détermination à s'impliquer pour la réussite de ce partenariat important pour le pays.

Elles ont salué aussi la présence des femmes professeurs, membres du CSK pour leur ténacité qui ont à cette occasion, sensibilisé les femmes et jeunes filles pour poursuivre collectivement cette noble mission consistant à relever le défi de leadership féminin par l'application de différentes stratégies de management entrepreneurial.

Cette journée a été enrichie également par la sensibilisation des jeunes filles et femmes sur l'entrepreneuriat et la carrière enseignante par le partage d'expériences et parcours des membres de CSK.

Pour immortaliser cette journée, un diplôme de mérite dit "nsamaniste" a été décerné à toutes les membres du CSK présentes à ces assises par le comité scientifique du 3ème cycle de l'Université du CEPROMAD pour la bravoure et le dévouement des membres dans le secteur de l'ESU de la RSIT ainsi dans l'apprentissage de management entrepreneurial.

Créée Il y a plus 42 ans, l'Université du CEPROMAD est actuellement implantée dans toutes les provinces de la RDC avec la spécialité de management.