Congo-Kinshasa: Maniema - REMED veut récupérer plus de 3 000 enfants non vaccinés dans la zone de santé de Kailo

Le Réseau des Médias pour le Développement (REMED) s'est engagé, mercredi 19 avril, à récupérer environ 3 182 enfants non vaccinés dans la zone de santé de Kailo (Maniema).

Pour se faire, cette structure entend former les acteurs sociaux qui interviennent dans la chaine des opérations vaccinales, en commençant par les infirmiers.

Cette campagne se fera avec l'appui financier de l'UNICEF.

En prélude de cette opération vaccinale, REMED s'attèle à former les membres de l'équipe-cadre de la zone de santé de Kailo, les infirmiers titulaires et leurs adjoints, les supérieurs de proximité, les facilitateurs locaux et les autorités politico-administratives sur les pratiques familiales essentielles.

Pour sa part, le médecin chef de zone de santé de Kailo, Dr Michael Kuba se réjouit des nouvelles philosophies du REMED et s'attend à de bons résultats :

« En tout cas nous, nous avions la foi et nous avions aussi la conviction par expérience aussi de REMED on a eu d'abord les attentes par rapport à la philosophie qu'ils vont mener pour mettre à bout le projet, et nous les avons aussi conseillés par rapport à ce qui n'a pas marché et depuis qu'on a commencé il y a un partage sincère des informations, il y a un chronogramme qui a été fait et je pense que c'est vraiment un bon pas par rapport à ce que REMED a fait et nous les félicitons pour ça ».

Concernant les agents formés, ce médecin affirme que les matières ont été simplifiées et adaptées à leur niveau, au bénéfice de le dynamisme à créer et entre la population et les centres de santé.

Il se réjouit de l'appui financier l'UNICEF qui est un partenaire privilégié de la zone répondant aux problèmes posés par la population.