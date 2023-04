Afrique de l'Est: Coordinateur du MNS - Ibalanky a présenté à Mbusa Nyamwisi l'état des préparatifs du sommet de Bujumbura

Le Ministre d'Etat en charge de l'Intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi et le Coordinateur du Mécanisme national de suivi des accords d'Adis-Abeba (MNS), Claude IBalanky Ben Baruch Ekolomba, ont, évalué, ce lundi 17 avril 2024, le travail du MNS en faisant une projection sur les plans d'actions prioritaires qui ouvrent sur la 11 ème réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi prévue pour ce 6 mai 2023,à Bujumbura (Burundi).

Le sommet de Bujumbura sera notamment marqué par la cession du bâton de commandement par le Président en exercice du Mécanisme de l'Accord-cadre d'Adis-Abeba, Félix Tshisekedi à son homologue burundais, Evariste Ndayishimiye.

Selon le Coordinateur du MNS, M.Ibalanky , les travaux préparatoires pour ce sommet se déroulent en toute quiétude. Et

Concernant la sempiternelle question de la persistance des groupes armés dans l'est et les multiples violations de l'Accord- cadre par certains pays signataires, Ibalanky reste convaincu sur la nécessité de revisiter l'Accord-cadre afin de le rendre plus contraignant et coercitif.

Rappelons que le Mécanisme national de suivi à pour mission d'assurer le suivi et la supervision de la mise en oeuvre des engagements souscrits aux termes de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba pour la paix, la sécurité, et la coopération entre la RDC et la région des grands-lacs.

Au sortir de l'audience lui accordeé par le Minétat en charge de l'Intégration régionale, le Coordinateur du MNS Claude IBalanky Ben Baruch Ekolomba,

a notamment déploré la dernière sortie médiatique de Paul Kagame tendant à bafouer le principe sacro-saint de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, chère à l'Union africaine.