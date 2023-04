Ile Maurice: 1er-mai / Opposition - Pas d'accord, pas de meeting

Alors que l'alliance gouvernementale renoue avec la tradition du 1er-Mai en prévoyant un meeting à Vacoas, l'opposition parlementaire n'arrive pas à accorder ses violons. Le PTr, le PMSD et le MMM n'ont, à ce stade, aucun rassemblement de prévu, contrairement aux autres partis politiques ou syndicats. «C'est dommage que les trois partis de l'opposition n'arrivent pas à s'entendre, car il faut galvaniser les partisans, d'autant qu'aucun meeting n'a pu être tenu durant les trois dernières années, à cause de la pandémie», soupirent des membres en vue de l'opposition. «On aura tort de laisser le champ libre au gouvernement.»

Nos sources indiquent que c'est le leader du MMM qui insiste pour trouver un accord avant la fête du Travail, alors que les deux autres partis préfèrent ne pas «rush into any formula». Les macadams de la réunification concernent principalement le futur éventuel Front Bench et le locataire du château de Réduit en cas de victoire de l'opposition.

Le PMSD refuserait de se contenter d'un poste de président de la République (pour le leader du parti) et préférerait un Front Bench composé de Navin Ramgoolam, Xavier-Luc Duval, Reza Uteem et d'un autre travailliste, alors que dans les rangs mauves, on pousserait pour un Front Bench qui comprendrait deux travaillistes et deux MMM.

«Le PMSD doit être au gouvernement et dans une position pouvant apporter une politique de rupture. On ne peut pas se contenter du Réduit uniquement. Ce serait comme si on n'existait pas au sein de l'alliance de l'opposition», confie un parlementaire bleu.

Déjà, lundi dernier, Xavier-Luc Duval a annoncé qu'il y a deux tendances au sein de l'opposition en ce qui concerne la tenue d'un meeting. Pour Ajay Gunness, leader adjoint du MMM, l'autorisation pour l'organisation du meeting a été obtenue assez tardivement et «ce n'est pas évident de tout organiser en l'espace d'une quinzaine de jours». «C'était la même affaire avec la municipalité de Vacoas-Phoenix, qui nous a finalement informés que la permission a été accordée à l'alliance gouvernementale car sa demande datait d'avant la nôtre.»

Pour sa part, le leader du PTr, Navin Ramgoolam, soutient que la priorité de l'opposition est de présenter un document à la commission électorale pour éviter qu'il y ait, de nouveau, une fraude électorale. «C'est vrai que nous pourrions réunir une bonne foule, mais cela sert à quoi s'il y a une fraude électorale après ?» Il ajoute aussi que le PTr préfère laisser le 1er-Mai aux travailleurs, sauf quand les élections générales sont prévues dans la même année.

Dans le camp gouvernemental, l'on qualifie la non-tenue d'un meeting par l'opposition parlementaire de «fuite en avant». Selon un ministre, les intérêts divergents des leaders du bloc PTr-PMSD-MMM, notamment par rapport à leurs héritiers politiques, feront capoter le projet d'une opposition élargie. «C'est facile de parler, mais difficile de se mettre en alliance. Chacun va tirer de son côté et cela ne peut que jouer en notre faveur.»