Madagascar: Environnement - Société Générale et Bôndy s'associent pour la reforestation

La reforestation constitue un enjeu majeur pour Madagascar sachant que le pays a perdu 44% de ses forêts naturelles depuis 1950, ce qui constitue une menace pour les espèces endémiques de l'île qui sont une véritable richesse du pays.

Raison pour laquelle, les entreprises locales prennent des initiatives, dans le cadre de leur responsabilité sociétale d'entreprise, pour la protection de l'environnement.

C'est le cas, notamment, de la Société Générale Madagasikara qui s'est associée avec l'entreprise sociale Bondy dans son objectif de contribuer activement à la protection de l'environnement et à reverdir le pays.

Reboisement mesurable

Un partenariat qui revêt un caractère symbolique et stratégique en propulsant Société Générale Madagasikara au premier rang des acteurs bancaires qui associe ses activités à son engagement RSE historique, en l'occurrence, le reboisement, mesurable pour sa clientèle et en faveur de l'économie circulaire dans sa stratégie d'offres de produits. Voulant renforcer son impact majeur dans le développement durable du pays, Société Générale Madagasikara allie ainsi protection de l'environnement et aide aux populations démunies.

C'est d'ailleurs la raison d'être de ce partenariat avec Bôndy, qui permettra une reforestation durable à Madagascar par la plantation d'un arbre ou d'une mangrove à chaque fois qu'une carte internationale est vendue. Grâce à cette initiative, clients et prospects souscrivant à une carte internationale auront la possibilité de contribuer activement à refaire de Madagascar une île verte. Par ailleurs, révolution technologique oblige, à partir du 1er mai, chaque client aura une géolocalisation de son arbre grâce au « tree tracking » avec un QR Code unique et nominatif.

Impacts positifs

Ce partenariat a, par ailleurs, le mérite d'aller au-delà de la question de la reforestation puisque les projets développés ont des impacts positifs sur le quotidien des populations locales, par la création d'emplois pour les planteurs, et agents de maintien et à terme, un impact certain sur la biodiversité, par la réintroduction d'espèces animales au milieu des plantations. À noter qu'actuellement, l'entreprise Bôndy agit dans la région Boeny par la restauration des mangroves de Majunga, dont les propriétés supérieures d'absorption carbone sont reconnues, et sur 7 autres sites de plantations d'arbres en agroforesterie : Atsinanana, Analanjirofo, Diana, Melaky, Menabe et 2 sur Analamanga. Pour embarquer les communautés dans ces projets solidaires, ces dernières sont systématiquement consultées pour connaître les plantes et espèces qu'elles souhaitent travailler.