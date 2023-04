Madagascar: POESAM 2023 - 70 000 euros pour les quatre meilleurs entrepreneurs sociaux

Les projets malgaches, à impact sociétal positif, sont encouragés à participer au POESAM (Prix Orange de l'Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient), selon les responsables auprès d'Orange Madagascar.

Ce concours récompense les projets innovants de startup, fondés sur les technologies de l'information et de la communication et ayant un impact sociétal positif en Afrique et au Moyen-Orient dans des domaines comme l'éducation, la santé, le e-commerce, l'agriculture ou encore répondant aux objectifs de développement durable. Afin de soutenir les projets malgaches, Orange Madagascar a organisé une journée Coup de pouce au sein d'Orange Digital Center Madagascar à Ankorondrano, le 18 avril dernier. Cette séance a permis d'aider les candidats au remplissage du formulaire en ligne. « D'autres journées Coup de pouce seront encore organisées, car les inscriptions au POESAM 2023 ouvertes depuis le 13 mars ne seront clôturées que le 21 mai », ont indiqué les responsables auprès d'Orange Madagascar.

Etapes

Selon les explications, une phase nationale de ce concours permettra de désigner les trois lauréats nationaux, qui seront automatiquement qualifiés pour la phase internationale dans laquelle chaque filiale d'Orange est représentée par les projets portés par ses 3 lauréats. Pour cette phase internationale, 10 finalistes seront sélectionnés. Un jury final, composé de personnalités influentes dans la tech en Afrique, vont ensuite désigner les 3 lauréats du Grand Prix International du POESAM au mois d'octobre ou novembre 2023.

Selon les organisateurs, le premier lauréat remportera une récompense de 25 000 euros, contre 15 000 euros pour le deuxième et 10 000 euros pour le troisième. Un prix féminin international de 20 000 euros sera également attribué à une femme proposant une solution technologique pour améliorer les conditions de vie des femmes (autonomisation, création ou préservation des emplois, collecte de données sur le genre, inclusion numérique et inclusion financière, etc.). En tout, 70 000 euros sont à gagner par les meilleurs participants de cette édition 2023.