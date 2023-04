Madagascar: Basket - Préparation Mondial - Victoire des Ankoay U19 face à Vichy U21

Les protégés de Mémé et de Malala se sont offerts des Vichyssois par 93 à 88, mardi, au Palais des Sports de Vichy.

Victorieux. Les basketteurs des Ankoay U19 se sont ressaisis de leur défaite au premier match de préparation dans le cadre de leur regroupement en France. Mardi au Palais Omnisports de Vichy, la bande à Jerry s'est imposée par 93 à 88 contre l'équipe U21 de Vichy au terme d'un match intense et serré jusqu'au coup de sifflet final. Longtemps mené au score, ce n'est qu'à trois minutes de la fin de la rencontre que les Malgaches passent devant, par 86 à 85. Ils ont su garder cette avance jusqu'à la fin et signent la première victoire du match de préparation.

Les hôtes ont vite démarré la rencontre en prenant les commandes du match par 19 à 10 à la fin du premier quart-temps. A la pause, l'écart se précisait entre les deux formations où les Vichyssois maintenaient leur avance sur le score de 43 à 31.

Vitesse supérieure

Au retour des vestiaires, les deux équipes se livraient au beau jeu sur terrain. Les M'Madi, Rino et compagnies sont bien rentrés dans le jeu et arrivent petit à petit à revenir au score. A l'entame du money-time, la formation de Vichy U21 reste toujours devant, par 69 à 58. Les poulains de Mémé-Malala passent à la vitesse supérieure au quatrième quart-temps. Ils enchainaient les points. Le tableau électronique du Palais des Sports de Vichy affichait un score de parité de 83-83 à trois minutes de la fin de la rencontre. Bien relancés, les Ankoay ne lâchaient pas prise et s'offrent la victoire. « Il y a le changement de lieu d'entraînement et de match. Le système de jeu commence à se préciser, il y a une nette amélioration de l'adresse au panier. La question défensive et le verrouillage sont les points qui nécessitent encore un travail plus poussé et surtout le respect des consignes qui est sans doute l'une des clés de la réussite. Nous allons continuer le travail durant les séances d'entraînements pour qu'on puisse rectifier les erreurs au prochain match », a confié Mémé Randria, à l'issue du match.