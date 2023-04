Madagascar: Kaleta - « Les députés IRD dissidents devraient démissionner »

Le numéro Un du Liaraike sort son « pilotra » pour défendre le président Andry Rajoelina face aux attaques de ses adversaires.

Déchéance

« Durant son mandat, le député ne peut, sous peine de déchéance, changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il s'est fait élire. En cas d'infraction à l'alinéa précédent, la sanction est la déchéance qui est prononcée par la Haute Cour Constitutionnelle. La déchéance d'un député peut également être prononcée par la Haute Cour Constitutionnelle s'il dévie de la ligne de conduite de son groupe parlementaire ».

Cause côtière

Le président du parti Liaraike, Soja Jean André dit Kaleta n'est pas pour l'application de ces dispositions de l'article 72 alinéas 1er et 2 de la Constitution qui prévoit la déchéance de député. « C'est aux députés dissidents de démissionner de l'IRD et/ou de renoncer carrément à leurs sièges car ils se sont faits élire au nom de la plateforme « Isika Rehetra Miaraka amin'i Andry Rajoelina », estime-t-il. Avant d'ajouter qu' « à quelques mois de l'élection présidentielle, il faut éviter de tomber dans le jeu de ceux qui font délibérément de la provocation, en brandissant notamment la cause côtière ». Kaleta de noter dans la foulée que « le président Andry Rajoelina pour sa part, ne fait aucune discrimination de quelque nature que ce soit ». Il en veut pour preuve le grand rassemblement de samedi dernier à Ambositra qui était placé sous le signe de l'unité.

« Raiamandreny »

Concernant la frange de députés qui déclare « en avoir marre de Rajoelina », le conseiller spécial du président de la République chargé des affaires politiques de rappeler que « ce dernier est toujours le président de la République et le « Raiamandreny » de la Nation. A ce titre, on lui doit respect et considération, qu'on ait voté ou pas, pour lui ». Et de signaler que « même le Cardinal Désiré Tsarahazana reconnaît que le régime en place a réalisé de nombreuses infrastructures ».

Ingratitude

Revenant sur la dernière intervention médiatique d'Hery Rajaonarimampianina, Kaleta de faire remarquer que « le numéro Un du HVM a été élu à la magistrature suprême grâce au soutien du président Andry Rajoelina et du TGV - Mapar. C'est d'ailleurs du temps de la Transition qu'il était sorti de l'anonymat en devenant ministre des Finances et du Budget sur proposition de Mamy Ravatomanga contre lequel le régime Rajaonarimampianina devait faire preuve d'ingratitude en délivrant contre lui une Interdiction de Sortie du Territoire (IST) et en ordonnant la perquisition de son domicile ». Le numéro Un du Liaraike se souvient aussi de l'arrestation manu militari d'Augustin Andriamananoro en pleine cérémonie funéraire. Tout ceci pour dire que le précédent régime faisait arrêter et emprisonner n'importe qui, n'importe où et pour n'importe quoi. «Contrairement au président Andry Rajoelina qui est loin d'être un dictateur comme ses adversaires le prétendent », dixit Kaleta.