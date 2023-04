Madagascar: Ministère de l'intérieur et de la décentralisation - Le chef de district d'Andapa limogé

Un représentant de l'Etat vient d'être remercié après avoir vécu, dans le district d'Andapa, une manif politique aux antipodes de la ligne gouvernementale.

L'immeuble "patte d'éléphant" à Anosy fait parler de lui depuis quelques semaines avec ses décisions qui risquent toujours de créer des vagues. Depuis le début du mois, les projecteurs sont braqués à cette adresse qui loge les patrons des représentants de l'Etat. Hier, une décision en haut lieu a attiré l'attention. Ainsi, si d'autres chefs de districts font leur entrée, d'autres sortent par la petite porte. Il s'agit du chef de district d'Andapa qui vient d'être limogé par le Conseil des ministres d'hier. Un départ précipité de l'administrateur civil qui aurait, semble-t-il, un lien avec l'évènement politique qui a eu lieu dans sa ville la semaine dernière. Le passage de Mihava Tour dans la ville d'Andapa serait au coeur de ce changement qui vient d'être décidé en haut lieu pour ce district.

Entrave

Jeudi dernier, Siteny Randrianasoloniaiko et sa délégation de Mihava Tour ont fait une marche qui a rameuté des personnes, vêtues en jaune, à Andapa. Ils ont paradé dans la ville avant de rejoindre un endroit privé et font, à cet effet, du bruit qui a résonné presque jusqu'au sommet de l'Etat. Pourtant, une telle manifestation est très mal vue auprès du gouvernement. En début du mois, le ministère de l'intérieur et de la décentralisation a déjà officialisé l'interdiction de manifestation politique sur la voie publique. Une déclaration du ministre, Justin Tokely, qui fait toujours polémique et a valu instruction auprès des représentants de l'Etat, recommande la tenue d'un meeting politique dans une salle. Pourtant, la semaine dernière, cette ligne n'a pas été suivie stricto sensu à Andapa. Et dans la lettre du début de ce mois, signée par Justin Tokely, le « risque spécifique pour l'ordre public en cette période préélectorale » est évoqué par le gouvernement. Et « la voie publique n'a pas vocation à recevoir des réunions publiques pour ne pas entraver la libre circulation des biens et des personnes » argumente le ministère.

Mars 2018 à Ambilobe

Trois semaines après avoir fait une déclaration sur l'interdiction de manifestation politique sur la voie publique, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation vient donc de limoger le chef de district d'Andapa. Anosy resserre alors les marges de manoeuvre autour des représentants de l'Etat en cette période préélectorale et rappelle le cas d'Ambilobe en 2018. En début de cette année, la cheffe de district d'Ambilobe a été également remerciée par le régime de l'époque pour avoir donné son feu vert à la tenue d'une manifestation publique de Andry Rajoelina, alors potentiel candidat à la présidentielle, dans le cadre de la célébration du 08 mars dans ce district. Le meeting à succès organisé par son équipe à Ambilobe a lancé sa campagne dans la course vers Iavoloha. Quatre ans après, Tafita Sareine Nomenjanahary, a été nommée gouverneure de la région Ihorombe. Certains ont lu dans cette promotion comme une reconnaissance de la part de l'actuel président après que cette agent de l'Etat a fait sauter les verrous d'une autorisation de manifester autant contrôlée en 2018, la veille des élections présidentielles.