Afrique de l'Est: Mission des Forces de l'EAC - Le FICE lance une alerte à Félix Tshisekedi et interpelle le Gouvernement

Le Forum des intellectuels congolais de l'étranger appelle le Président de la République, Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa pleine qualité de garant de la nation, à ouvrir grandement l'oeil sur le mandat de la force de l'EAC sur le sol congolais.

Le Forum alerte que le modus operandi de cette force régionale pourrait engendrer, à la longue, un complot aux conséquences inestimables. Le FICE, qui s'indigne du report de la réunion prévue à Goma entre les ministres de défense de l'EAC, exhorte les congolais à rester vigilants face à une telle situation qui ne dit pas son nom. Dans une communication faite par son Président, mercredi 19 avril, ce forum des congolais de la diaspora invite-il les dirigeants congolais à prendre leurs responsabilités pour sauvegarder la souveraineté du pays.

«Une rencontre était prévue aujourd'hui entre les ministres des défenses des pays de l'Afrique de l'Est avec les autorités congolaises pour évaluer le mandat de la mission de force de l'Afrique de l'Est, venue intervenir dans notre pays. Cette réunion n'a pas eu lieu parce que les ministres des autres pays n'ont pas répondu à l'appel du gouvernement Congolais à Goma.

Et les raisons de cette absence n'ont pas été données. Par contre, c'est l'intervention du ministre de la communication, qui nous montre que les choses ne sont pas au point fixe avec les forces de l'Afrique de l'Est. Voici comment il décrit cela sur la radio okapi : cette réunion devrait discuter de l'avenir de la force régionale parce qu'il y a des points sur lesquels la RDC n'est pas d'accord dans la manière dont les choses ont fonctionné.

Evidemment, cette déclaration du ministre montre qu'il y a eu des problèmes dans l'exécution de cette mission », insiste le FICE, qui soutient que "la situation à laquelle nous faisons face maintenant est que nous avons sur le sol congolais, la Monusco qui ne veut pas quitter le pays, les forces de l'Afrique de l'Est qui n'acceptent l'évaluation du ministère congolais, du Gouvernement Congolais, et qui s'absentent à une réunion tout simplement dans le but de ne pas entendre qu'on a plus besoin d'elle".

«Vous allez vous souvenir que nous les intellectuelles Congolais de l'étranger, nous avons déconseillé notre Gouvernement de ne pas accepter la venue de cette troupe sur le sol Congolais.

Qu'à cela ne tienne, nous demandons maintenant au président de la république de prendre fermement ses responsabilités pour que si ces forces n'acceptent pas l'évaluation qu'il a demandée au ministère de la défense, aux experts congolais, qu'il notifie tout simplement ces pères de l'Afrique de l'Est que ces troupes ne sont plus les bienvenues sur notre sol. D'une manière ou d'une autre, c'est comme si la guerre est ouverte sur notre pays par plusieurs forces et sur tous les fronts.

Mais il est tout à fait vrai que la population Congolaise derrière son président et son Gouvernement vont résister contre toute action de nature à nous piéger , de nature à encourager d'une façon ou d'une autre cette balkanisation déjà décidé par la communauté internationale mais qui se retrouve chaque jour qu'ils ont voulu exécuter leur plan devant la résistance des fils et des filles courageux de la République Démocratique du Congo », souligne le Forum des intellectuels congolais de l'étranger, qui appelle à la mobilisation tous azimuts pour barrer la route à l'ennemi dans ses plans de balkaniser le pays.

« Continuions la lutte, restons unis et que beaucoup plus, le chef de l'Etat, son Gouvernement écoute la population qui jusqu'à présent ne les a pas abandonnés dans ce combat », ajoute le FICE.