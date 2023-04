Afrique: Libérer les esclaves, hier et aujourd'hui - La Famille Trinitaire revient sur les chemins de sa vocation première

Fèz — La paroisse Saint François d'Assise de Fèz a accueilli pendant deux jours la visite de 170 pèlerins de la Famille Trinitaire venus retracer le parcours des anciens " rédempteurs " qui, à partir de 1200 et pendant plusieurs siècles, sont venus racheter les esclaves chrétiens retenus prisonniers par les musulmans.

"Notre église était presque pleine", écrit à Fides le Père Matteo Revelli, prêtre de la Société pour les Missions Africaines (SMA). Les participants venaient des pays les plus divers du monde, et ils ont apporté leur liturgie multilingue ainsi que la variété de leurs vêtements religieux traditionnels".

La rencontre de Fèz s'est déroulée du dimanche 16 au mardi 18 avril, en présence du Vicaire apostolique d'Arabie du Nord, Mgr Aldo Berardi, évêque trinitaire, et du Père Luigi Buccarello, Ministre général de l'Ordre.

Le Père Pedro Aliaga, membre de la Commission qui a préparé cet événement, a expliqué que les Pères voulaient retracer l'un des itinéraires des anciens Pères Trinitaires qui se rendaient au Maroc pour rançonner les esclaves chrétiens soumis à des maîtres musulmans.

"Fès est l'une des villes où les Trinitaires se sont rendus au fil des siècles pour libérer les esclaves chrétiens", a déclaré le père Aliaga, supérieur provincial de la province trinitaire du Saint-Esprit en Espagne.

Des documents historiques attestent que les Trinitaires avaient des hôpitaux et des maisons à Fès pour aider les prisonniers chrétiens. Leur présence était très discontinue, car ils venaient demander la rançon des esclaves et repartaient pour les ramener chez eux.

C'est le Pape Innocent III qui remit à Jean de Matha, fondateur des Trinitaires, la lettre apostolique Inter opera misericordiae, datée du 8 mars 1199 et adressée à Miramamolin, roi du Maroc. Selon la tradition, c'est Jean de Matha lui-même qui a porté la lettre au sultan à Fèz et qui a réalisé la première rédemption de l'esclavage dans cette même ville.

La lettre est une présentation de l'Ordre et de son charisme, ainsi qu'une pétition pour faciliter le travail des Trinitaires eux-mêmes. La Famille Trinitaire est composée de religieux et religieuses de différents instituts et de laïcs qui partagent le même charisme et la même mission.

L'Assemblée de la Famille Trinitaire se tient tous les six ans, et cette année elle a eu lieu du 12 au 19 avril 2023, entre Séville et le Maroc pour revenir à Séville. La paroisse Saint François d'Assise de Fèz est actuellement fréquentée par environ 450 étudiants universitaires subsahariens provenant de 30 pays africains.

L'Ordre de la Sainte Trinité et des Esclaves (Pères Trinitaires) est un ordre religieux de droit pontifical, fondé par Saint Jean de Matha à la fin du XIIe siècle et approuvé par le Pape Innocent III en 1198. Avec les Pères Mercédaires, il s'engage contre tous les esclavages d'hier et d'aujourd'hui (voir Dossier Fides 21/02/2009).