Gabon: Séminaire du plan de divulgation des contrats pétroliers, gaziers et miniers

L'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) a organisé un séminaire du plan de divulgation des contrats pétroliers, gaziers et miniers. L'objectif de ce séminaire est de permettre au groupe multipartite de l'ITIE Gabon de répondre à l'exigence 2.4 de la norme ITIE 2019, en vue de la divulgation effective des contrats au Gabon. C'était à Libreville, le 19 avril 2023, qu'a eu lieu cette rencontre.

L'ouverture du séminaire relatif au plan de divulgation des contrats pétroliers, gaziers et miniers a eu lieu en présence du Secrétaire général du ministère de l'Economie et de la Relance et bien d'autres Secrétaires généraux. Plusieurs présentations ont meublé cette rencontre.

Dans son introduction générale, Frédérique Eyang Béyémé a indiqué que les membres du collège de l'administration publique ont la lourde tache d'être des reflets de la volonté des engagements du gouvernement, partant, du chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba.

Dans sa présentation, Didier Revandine, Directeur Général des Mines et de Géologie, a souligné que les contrats miniers et pétroliers comportent les engagements de l'Etat et ceux des Opérateurs. Aussi, fera t-il savoir que la non publication des contrats ne permet pas aux citoyennes à la société civile de comprendre les risques et les avantages qui peuvent être tirés des activités extractives.

Il faut rappeler à des fins utiles que l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) est une norme internationale visant à promouvoir, dans les pays riches en ressources pétrolières, gazières et minières, la bonne gouvernance des revenus publics issus de leur extraction.