Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le Rassemblement des partis politiques du centre porté sur les fonts baptismaux

Dix partis politiques du centre dont l'Union pour la reconstruction et le développement du Congo, l'Union pour un mouvement populaire (UMP) et le Parti panafricain pour la démocratie ont signé, le 19 avril, à Brazzaville, la charte constitutive du Rassemblement des partis politiques du centre (RPPC).

Elu coordonnateur exécutif de la plateforme politique, Digne Elvis Okombi Tsalissan de l'UMP a indiqué que la signature de la charte constitutive du RPPC marque un tournant décisif dans l'organisation de la vie des partis politiques au sein de l'espace centriste. « Le RPPC est un espace politique réservé à tout parti politique qui se réclame du centre, et qui adhère aux textes fondamentaux qui en régissent. Notre objectif est de promouvoir la conscience politique, qui se fonde essentiellement sur deux qualités qui sont le pragmatisme et le réalisme ; promouvoir le patriotisme, afin que chaque acteur politique développe une vraie conscience patriotique. Qu'il cultive le sens de la fierté patriotique et qu'il s'efforce d'en être le digne représentant toujours et partout, en lui accordant une piété filiale », a-t-il rappelé.

Le RPPC se veut également être un espace où chaque acteur politique développe des comportements dignes pour exprimer sa volonté de se dévouer et de se sacrifier pour servir et défendre le pays, ainsi que s'engager à préserver l'intérêt général et le bien commun. « En effet, après plusieurs années de dysfonctionnement au sein de l'espace centriste, nous nous convenons aujourd'hui de nous engager au sein d'une plateforme unique », s'est réjoui Digne Elvis Okombi Tsalissan.

Dans le but de partager cette nouvelle vision, le RPPC entend collaborer avec la majorité et l'opposition, mais aussi avec la société civile. C'est ainsi que son coordonnateur exécutif a exhorté l'ensemble de la classe politique à travailler la main dans la main pour le mieux vivre dans le pays. « La signature de la charte du RPPC, en ce jour de sa rentrée politique, témoigne la volonté politique de chaque parti d'oeuvrer au bon fonctionnement de notre rassemblement politique et de notre nation que nous devons construire ensemble.

La présente initiative nous laisse à penser qu'elle ne sera pas de trop. Plus de dix ans après la relance de notre composante, l'heure est sûrement arrivée pour nous de nous poser de bonnes questions. La première, qui sommes -nous ? La deuxième, quel est le fondement idéologique de notre action ? Sommes-nous en alliance, quel est le bilan que pouvons-nous faire de ces alliances ? », s'est-il interrogé.

Des interrogations qui trouveront assurément leurs réponses lors des universités du centre au Congo que la plateforme envisage d'organiser en juin prochain. « Il s'agira pour nous de faire un diagnostic et de nous projeter dans l'avenir », a conclu Digne Elvis Okombi Tsalissan.

Composition des instances dirigeantes du RPPC

Président d'honneur, Luc Daniel Adamo Mateta ; coordonnateur exécutif : Digne Elvis Okombi Tsalissan ; 1er coordonnateur adjoint : Aimé Brice Mombo ; 2e coordonnateur adjoint : Maurice Kinoko ; financier : Alfred Bienvenu Bikouta Nkawoulou.

Secrétariat permanent

Secrétaire permanent : Adoux Sung Bossembo ; 1er secrétaire permanent adjoint : Léopold Charles Sounga.

Espérons que la mise en place de cette plateforme mettra réellement de l'ordre au sein des partis du centre où l'on parlait récemment du Groupement des partis politiques du centre coordonné par Luc Daniel Adamo Mateta et le Conseil supérieur du centre par Digne Elvis Okombi Tsalissan.