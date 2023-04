Congo-Kinshasa: Projet Kin zéro trou - Alexis Gisaro Muvunyi inspecte les différents sites

Déterminé à veiller sur la qualité des travaux, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics (ITP), Alexis Gisaro Muvunyi, a effectué, le 19 avril une descente sur les différents sites dans le district de Lukunga, dans le cadre de la deuxième phase du « Projet Kin zéro trou ».

Le ministre d'Etat Alexis Gisaro Muvunyi a, tour à tour, inspecté les projets lancés récemment et d'autres en cours, précisément sur les avenues Laurent-Désiré-Kabila, Tourisme, Écuries, OUA 1, Ring, Kalembelembe, Livre et le pont Lubudi au Camp Luka. A travers cette visite, il a voulu s'imprégner de la qualité des travaux et surtout du délai imparti aux entreprises adjudicatrices.

Dans l'ensemble, le ministre d'Etat a constaté qu'une conscientisation doit être faite à la population pour lutter contre le bouchage des caniveaux à cause des immondices qui y sont jetées. Il a fait un constat malheureux sur l'avenue LDK, à l'ozone, près de DGC-Barré où les caniveaux construits récemment sont obstrués par l'incivisme de la population.

Même constat sur l'avenue Ring où la construction de la chaussée est en cours. Ici, des individus ont eu le luxe de construire sur les collecteurs des devantures de leurs maisons. « Il y a vraiment un grand problème de conscientisation qu'il faut faire au niveau de la population, parce que nous constatons que ces habitudes de jeter les immondices dans les caniveaux, collecteurs, les voies d'évacuation d'eaux perdurent. C'est ce qui fait qu'on a l'impression qu'on fait un travail dans le vide », a laissé entendre le ministre d'État.

« Parce que deux à trois mois qu'on vient d'exécuter les travaux, lorsque que nous revenons, nous constatons que les caniveaux sont remplis. Conséquences, les eaux se répercutent sur les chaussées et les détériorent. Les voies d'évacuation d'eaux sont inondées après que les travaux sont effectués et l'eau revient sur la chaussée, stagne et malheureusement, il y a des dégradations », a-t-il ajouté.

D'un constat à un autre, Alexis Gisaro s'est retrouvé face à un phénomène qui illustre bien la problématique des inondations dans la commune de Kintambo. Près de l'hôpital de cette commune, il y a un cas typique de construction anarchique où le lit de la rivière Basoko est rétréci. À ce niveau, quelques individus se sont permis de construire sur cette zone non-aedificandi.

« Cette construction est faite au vu et au su de tout le monde. Tout cet espace était occupé par les lits majeurs et mineurs... Aujourd'hui, ce collecteur est obstrué parce que des individus se sont permis de construire sur cette zone non-aedificandi parce que c'est le lit majeur du fleuve», a-t-il fait savoir.

Dans la même optique, Alexis Gisaro a manifesté l'intérêt d'un travail en commun entre les ministres de l'Urbanisme et Habitat, Affaires foncières ainsi qu'ITP pour trouver des mesures idoines. A l'en croire, la ville et la police doivent travailler en synergie pour démolir ces maisons. "Car, nul n'est au-dessus de la loi", a-t-il tranché. Précisons qu'au quartier Camp Luka, les travaux de construction du pont Lubudi s'accélèrent. Aussi, la construction de la chaussée est en cours pour faciliter la connectivité entre la commune de Ngaliema et celle de Bumbu.