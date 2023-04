Congo-Brazzaville: Coopération Congo-France - Une séance de recyclage au profit des conseillers et du personnel du CESE

Une formation des conseillers et du personnel du Conseil économique, social et environnemental (CESE) du Congo s'est ouverte le 19 avril, à Brazzaville, en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental de France. Les participants vont se perfectionner afin qu'ils accomplissent mieux leurs missions.

Du 19 au 21 avril, les conseillers et le personnel du CESE vont échanger sur l'élaboration des avis adressés aux autorités publiques, la production d'un rapport sur l'état de la nation, les pratiques respectives, l'archivage, la visibilité de l'institution et l'organisation des acteurs de la société civile pour une plus grande participation dans le processus de la prise de décision par les pouvoirs publics.

Conseiller de l'Etat, les avis du CESE contribuent à valoriser les secteurs économiques et peuvent faciliter la participation du peuple à l'implémentation des politiques publiques.

En France, par exemple, le Conseil a été sollicité par le président de la République pour des avis dans un débat national, notamment sur l'environnement et le développement durable en 2007, la tenue des états généraux de l'alimentation en 2017. En 2023, il lui a été confié l'organisation de la convention citoyenne sur l'amélioration du cadre de la fin de vie.

« Au moment où la reprise économique reste fragile, le déficit de gouvernance représente un enjeu majeur dans de multiples domaines, notamment ceux du climat et de la démocratie. La République du Congo concentre un certain nombre d'enjeux au plan social, en matière d'éducation, de santé et d'inclusion.

Au plan économique face aux fluctuations des cours des matières premières, particulièrement du pétrole et à la fragilité du climat des affaires, et au plan environnemental de lourdes menaces pesantes sur la conservation de la biodiversité et la préservation des remarquables écosystèmes du bassin du Congo (...) Pour répondre à ces défis, l'atout majeur des peuples se trouve dans la coopération et la solidarité », a déclaré François Barateau, ambassadeur de France en République du Congo.

Le CESE du Congo a un rôle consultatif et est constitué des représentants de la société civile. Il est une assemblée constitutionnelle à l'instar de l'Assemblée nationale et du Sénat. « Notre rôle est donc consultatif mais doit prendre sa place dans la décision des affaires publiques. Lorsque les propositions sont retenues par le gouvernement, elles font l'objet de prise de lois », a rappelé Emilienne Raoul, présidente du CESE.