Angola: Un prêtre appelle à la sauvegarde du patrimoine historique national

Huambo — Le prêtre Amândio Graça Katula a appelé la population, ce mardi (18 avril), dans la province de Huambo, à contribuer à la préservation du patrimoine historique national, composé des langues autochtones, des monuments et des sites.

Lors d'une conférence qui s'est tenue sous le thème "Patrimoine et changement", dans le cadre des commémorations de la Journée internationale des monuments et des sites, qui se célèbre aujourd'hui, l'évêque a jugé important, la contribution des familles et des écoles dans l'enseignement des langues maternelles, comme moyen de préservation du patrimoine culturel immatériel.

En ce qui concerne l'héritage culturel matériel, tels que les musées et les sites historiques, Amândio Graça Katula soutient leur plus grande divulgation et protection, outre la sauvegarde de l'essence et de la structure architecturale de ces lieux en cas de requalification.

D'un côté, le roi de Huambo, Artur Moço, a appelé le gouvernement angolais à accorder un intérêt particulier aux monuments et aux sites, en construisant les voies d'accès, en vue de redonner la vie aux lieux d'intérêt culturel, historique et touristique.

Le directeur du Bureau de la culture, du tourisme, de la jeunesse et des sports de Huambo, Jeremias Piedade Chissanga, a informé que le gouvernorat local prévoyait de classer, entre 2023 et 2027, 132 monuments et sites de la province de Huambo, dont sept ont été élevée au patrimoines historique et culturel national.

À l'heure actuelle, six autres attendent leur classement à ce rang, à savoir les missions catholiques de Cuando et Canhe, Adventiste de Bungo, Evangélique de Chilume, Ombala Mbalundo et Montanha Halavala.

La Journée internationale des monuments et des sites est célébrée chaque année le 18 avril.

L'événement a été créé par le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) en 1982. L'année suivante, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a reconnu la date lors de la 22e Conférence générale.

L'objectif de cette date est de mettre en lumière l'importance des monuments et des sites dans l'histoire et l'identité des différents peuples, ainsi qu'appeler à leur préservation et à leur mise en valeur.