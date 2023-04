Algérie: Aïd El-Fitr - La Gendarmerie nationale d'Alger met en place un dispositif sécuritaire spécial

ALGER — Le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Alger a mis en place un dispositif sécuritaire spécial à l'occasion de l'Aïd El-Fitr pour garantir la sécurité des citoyens et assurer la fluidité du trafic routier, a indiqué jeudi un communiqué de ce corps de sécurité.

Ce dispositif sécuritaire repose sur "la mobilisation de tous les moyens matériels et humains à travers différents lieux et axes principaux situés dans le territoire de compétence, par la multiplication des points de contrôle et l'intensification des patrouilles et des barrages fixes et mobiles au niveau des autoroutes et des axes principaux et secondaires, en vue d'assurer la fluidité du trafic routier, avec intervention immédiate le cas échéant", a précisé le communiqué.

Dans ce cadre, le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Alger invite les conducteurs à la prudence sur les routes et au respect du code de la route, rappelant le numéro vert (1055) mis à la disposition des citoyens 24h/24 pour les signalements et les demandes d'intervention, ainsi que la page d'information routière "Tariki".