Algérie: Tournoi Futsal 'Mobilis' de la presse - L'équipe de Canal Algérie remporte l'édition 2023

ALGER — L'équipe de Canal Algérie s'est adjugée le trophée du tournoi de Futsal 2023 de la presse nationale "Mobilis" dans sa seconde édition, en battant celle d'Echourouk News sur le score de 4-1 (mi-temps 3-0), lors de la finale disputée mercredi tard dans la soirée à la Coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf à Alger, en présence de plusieurs personnalités, politiques, sportives et culturelles.

En présence du ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, du président de la FAF, Djahid Zefizef, du Directeur Général de l'APS, Samir Gaid, du directeur général du Centre international de presse (CIC, Alger), Mourad Benredouane, du représentant du ministre du travail et des affaires sociales, Djamel Benali et de plusieurs institutions étatiques et organismes publics, l'équipe de Canal Algérie, une des révélations du tournoi, et pour sa première participation a su gérer le match surtout en seconde mi-temps, ne laissant aucune chance à son adversaire de revenir au score.

"On a fait un parcours difficile durant lequel nous avons affronté des équipes pas faciles à manier. Aujourd'hui, c'est la consécration de l'effort d'un groupe de joueurs qui a été récompensé par la coupe pour une première participation. Je dédie ce sacre à mon frère Berkaoui qui n'est plus de ce monde, et aussi aux autres confrères et amis que nous avons perdus cette année, la 2e édition de ce tournoi étant organisée à leurs mémoires", a déclaré le joueur Said Fellak, capitaine de l'équipe victorieuse du tournoi, qui succède à celle d'El Hayat TV, détentrice du trophée lors de la précédente édition.

Par ailleurs, la finale a été précédée d'un match de gala qui a réuni d'un côté une équipe composée d'artistes algériens entre acteurs, chanteurs et de l'autre des cadres du secteur des sports.

La rencontre, qui a vu la victoire de l'équipe des artistes algériens (4-1) a été aussi l'occasion de découvrir les prouesses de certains d'entre eux.

La cérémonie de remise des différentes distinctions a été l'apothéose de la soirée. Le vainqueur du tournoi a reçu un chèque de 500.000 DA, le vice-champion 300.000 DA et le 3e 200.000DA.

Le trophée du meilleur joueur du tournoi a été attribué à Rédouane Mehdaoui (Echourouk TV), celui du meilleur buteur (13 buts) à Mohamed Laouar (DZ Match) et celui du meilleur gardien Younes Guerfi (Echourouk TV).

Au-delà des résultats techniques et le fair-play qui ont caractérisé le tournoi, les participants à la 2e édition du tournoi de Futsal de la presse nationale "Mobilis" ont relevé avec une grande satisfaction la parfaite maîtrise dans l'organisation de l'événement, rendue possible grâce à un comité d'organisation composé d'une vingtaine de personnes qui n'ont ménagé aucun effort, durant plus de trois semaines pour réunir les meilleures conditions et l'atmosphère idéale pour les participants et les invités pour la réussite de cette fête de la presse nationale durant le mois sacré de Ramadhan.

"Nous avons été agréablement surpris par l'organisation et l'engouement des membres du comité (d'organisation), présents depuis le début du tournoi (25 mars) jusqu'à la fin. Il faut leur tirer chapeau, c'est tout simplement une organisation digne d'un grand événement. Bravo", a souligné l'ancien international et ex-joueur de l'ES Sétif, Matem.

Initié par l'Organisation nationale des Journalistes sportifs Algériens (ONJSA), le tournoi de Futsal qui a pris cette année 2023 le "naming" de l'Opérateur de téléphone mobile "Mobilis", sponsor principal de la compétition, a été aussi tenu grâce au partenariat de l'office du Complexe olympiques 'Mohamed Boudiaf' (OCO), du Comité olympique et sportif algérien (COA), de la Fédération algérienne de football (FAF) et de la fondation Inaya, entre autres.

