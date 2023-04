Sénégal: Souveraineté pharmaceutique au Sénégal - L'ASIP donne les solutions

La production pharmaceutique se fait timidement au Sénégal. Des molécules et des solutés sont fabriqués par des industries locales pilotées par des Sénégalais. Seulement, cette dynamique a besoin d'être boosté pour prendre son envol et le Chef de l'Etat est interpellé pour éviter une «disparition de ces industries». En point de presse hier, mercredi 19 avril 2023, à Dakar, l'Association sénégalaise des industries pharmaceutique du Sénégal (ASIP) a donné des pistes de solutions pouvant aider le Sénégal à tendre vers la souveraineté.

Pour le Dr Abdou Aziz Cissé, président de l'ASIP, le marché pharmaceutique sénégalais représente 150 milliards de FCFA, en 2019, soit ~1-2% du marché africain et près de 200 milliards en 2021. Ce marché est dominé, selon lui, à 80% par le secteur privé et 20% par le secteur public.

Avec une importation de plus de 97% des besoins en médicaments, les acteurs dudit secteur ont révélé que «l'industrie pharmaceutique est fortement tributaire des économies d'échelle, nécessitant des volumes cibles suffisants pour assurer la compétitivité des unités de production. De plus, les réglementations contraignantes en matière de qualité et les longs délais de commercialisation en font une industrie particulière».

Au Sénégal, elles sont au nombre de six (6) industries, dont l'une est dans sa phase de projet, à s'activer dans la production de médicaments. Il s'agit de Medis, Teranga Pharma, Valdafrique, Parentherus et Socafi, entre autres. Pour le Dr Cissé, les leçons tirées de la Covid-19 et la marche vers la souveraineté pharmaceutique exigent l'adoption de nouvelles attitudes de la part de l'administration sénégalaise et des acteurs de la santé dont les prescripteurs, pharmaciens d'officine et consommateurs, en donnant la primauté aux produits sénégalais.

«Cette nouvelle attitude, appelée patriotisme économique, permettra la création de nouveaux emplois et la consolidation des emplois existants, la diminution des importations et, par ricochet, la diminution de la sortie de devises, la fabrication des produits sociaux à faible marge mais nécessaires pour la santé des populations, la diminution des ruptures de médicaments, la baisse à moyen terme du coût des médicaments, la lutte efficace contre la vente illicite des médicaments de la rue. Bref, améliorer l'accessibilité financière et géographique sur tout le territoire national», a-t-il fait comprendre.

L'ETAT APPELE A REAGIR

Pour l'ASIP, en 2017, le Sénégal a connu le départ de deux multinationales pharmaceutiques (Pfizer et Sanofi). «Si des mesures fortes et ambitieuses à court terme ne sont pas prises par le gouvernement pour le secteur industriel pharmaceutique, les entreprises membres de l'Asip courent tout droit vers la faillite», a-t-il souligné.

Pour éviter cette catastrophe, les promoteurs de ce secteur interpellent le chef de l'Etat. Ainsi, dans le cadre du Plan d'actions prioritaires ajusté et accéléré (PAP2A) du Plan Sénégal Emergent (PSE), l'ASIP renseigne que le développement de l'industrie pharmaceutique a été identifié comme une des priorités du gouvernement. «Le Bureau Opérationnel de Suivi du PSE a initié et mis en oeuvre le concept «Lab-Pharma», qui a abouti à l'élaboration des éléments d'opérationnalisation du plan de relance de l'industrie pharmaceutique. Les résultats obtenus dans la mise en oeuvre des recommandations du Lab-Pharma ne sont pas encore à la hauteur des attentes des membres de l'ASIP qui constituent les acteurs clés pour l'atteinte de l'objectif de la souveraineté pharmaceutique du Sénégal à l'horizon 2035», a déclaré Dr Cissé.

Et de poursuivre : «un an et demi après le «Lab-Pharma», nos industries locales ne se portent pas mieux. Aussi, aucun nouveau projet privé n'a encore vu le jour, excepté le «projet Madiba» de l'Institut Pasteur et la création de l'Agence Sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP)».

DES PISTES DE SOLUTIONS

Selon le président de l'ASIP, l'atteinte des objectifs de souveraineté pharmaceutique passera obligatoirement par la revitalisation des unités pharmaceutiques existantes actuelles qui sont en grande souffrance. Parmi les mesures urgentes de sauvetage attendues par l'ASIP, d'ici le mois de juin, les initiateurs de cette rencontre ont cité la mise en place d'un Système de régulation des importations et des activités de production locale de médicaments appelé «Système de corrélation». Ils ont aussi demandé à l'Etat d'établir un arrêté interministériel autorisant la Pharmacie nationale d'approvisionnement (PNA) à contracter directement avec l'industrie locale, pour permettre une application efficiente du décret 2022-2295 du 28 décembre 2022 portant nouveau Code des marchés.

Pour améliorer la compétitivité des unités existantes et permettre l'arrivée de nouveaux acteurs nationaux et internationaux, l'association a sollicité des mesures d'accompagnement de l'Etat, pour l'établissement entre les industriels locaux et la PNA de conventions quinquennales pouvant garantir des marchés justifiant les investissements dans l'outil de production et développer l'emploi. «Dans le cadre de l'Appel d'offres international de la PNA, tout acteur industriel d'origine étrangère qui gagne une ligne supérieure ou égale à 500 millions FCFA doit s'appuyer sur un industriel local pour effectuer au moins l'opération de conditionnement secondaire», a souligné Dr Cissé.

Ils ont, en outre, demandé à disposer, au sein de l'Agence de régulation pharmaceutique (ARP), d'une Commission spéciale pour les demandes d'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) pour les fabricants locaux, l'octroi par l'ARP d'une AMM bis pour les produits techniquement déjà évalués, d'accorder aux industries locales le statut d'entreprise défiscalisée pour une période de 10 ans pour leur permettre d'être viables et compétitives, condition essentielle pour réussir la souveraineté pharmaceutique, mais aussi la signature d'un arrêté ou d'une autorisation spéciale permettant l'exercice de la distribution en gros à l'import et à l'export des produits pharmaceutiques, l'exonération totale de la TVA sur les investissements et les services, la mise en place d'une ligne de garantie spécifique au niveau du FONGIP, pour le secteur de l'industrie pharmaceutique, en vue du financement du renforcement de leur capacité de production.