Sénégal: Ligue des champions - Le calendrier et le programme des demi-finales et de la finale !

Maintenant que les quatre qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions sont connus, on en sait plus sur la suite de la compétition !

Le verdict est désormais connu pour les quarts de finale de Ligue des champions. Hier soir, le Real Madrid et le Milan AC ont écarté respectivement Chelsea et Naples. Ce mercredi soir, Manchester City et l'Inter Milan n'ont pas tremblé après un bel avantage acquis à l'aller.

Le tirage au sort des demi-finales ayant déjà eu lieu au moment des quarts de finale, on sait d'ores et déjà que le Real Madrid et Manchester City vont s'affronter alors que l'autre demi-finale sera un derby milanais. Les demi-finales vont avoir lieu les 9-10 et 16-17 mai prochains. La finale aura lieu le 10 juin 2023.

Programme et calendrier des demi-finales et finale

Demi-finales

9-10 et 16-17 mai 2023

Milan AC - Inter Milan

Real Madrid - Manchester City

Finale

10 juin

Vainqueur demi-finale 2 - vainqueur demi-finale 1