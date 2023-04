Ethiopie: Le ministre des finances Ahmed Shide s'entretient avec le secrétaire adjoint du ministère français de l'économie William Roos

Addis Ababa — Le ministre des finances, Ahmed Shide, a rencontré William Roos, de France, qui est secrétaire adjoint multilatéral au ministère de l'économie et coprésident du comité des créanciers officiels (OCC) pour l'Éthiopie, en vertu du cadre commun du G20 pour le traitement de la dette.

La réunion a été l'occasion pour les parties d'examiner l'état d'avancement de plusieurs accords conclus entre le président Emmanuel Macron et le Premier ministre Abiy Ahmed lors de leurs rencontres en février de cette année.

Selon le ministère des Finances, les deux parties ont discuté de l'avancement des travaux de l'OCC et des mesures visant à accélérer le traitement de la dette de l'Éthiopie.

Les parties ont également discuté de l'état de plusieurs investissements stratégiques bilatéraux réalisés par des entreprises françaises dans le pays, notamment dans les domaines des infrastructures, de la communication, des transports et de l'agriculture.

Il convient de rappeler qu'à la suite de la demande de traitement de la dette de l'Éthiopie et de la création du comité officiel des créanciers (OCC), la France et la Chine ont mis en place avec succès le comité des créanciers pour l'Éthiopie, qui s'est réuni cinq fois à ce jour pour examiner la demande et fournir à l'Éthiopie l'assurance de financement nécessaire.

M. Ross, en sa qualité de coprésident du Club de Paris et de l'OCC pour l'Éthiopie, a informé le ministre de l'état actuel des discussions, de l'excellente dynamique de travail de l'OCC et de l'engagement pris par tous les créanciers de fournir une garantie de financement conforme au programme général du FMI.

Plus important encore, M. Ross a également souligné le succès des comités de créanciers qui ont achevé les demandes de traitement de la dette du Tchad et de la Zambie et a assuré le ministre de l'engagement du Club de Paris à l'égard de la demande de traitement de la dette de l'Éthiopie.

Le ministre a réitéré les relations bilatérales étroites et de longue date entre les deux pays, qui sont encore renforcées par l'engagement de la France en faveur des aspirations de développement de l'Éthiopie et des Éthiopiens.

M. Ahmed a souligné le succès de plusieurs entreprises françaises qui ont investi en Éthiopie et l'engagement du ministère à travailler en étroite collaboration avec ses homologues français afin d'encourager les investissements français en Éthiopie.

Le ministre a apprécié le vif intérêt manifesté par les entreprises françaises pour les secteurs récemment libéralisés et s'est engagé à travailler main dans la main pour concrétiser les discussions en cours sur les investissements.