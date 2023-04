Cote d'Ivoire: Infrastructures urbaines à Abidjan- Le Gouvernement ivoirien et la Jica lancent les travaux de construction de trois échangeurs

Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a procédé au lancement officiel des travaux de construction de trois échangeurs sur le boulevard François Mitterrand (Carrefour de l’Ecole de Police, Carrefour de la Riviera III (9 kilos) et Carrefour de la Riviera-Palmeraie), ce jeudi 20 avril 2023 à Abidjan-Cocody. Ce en présence de plusieurs membres du gouvernement, des autorités municipales et des représentants de la partie japonaise avec à sa tête, Sem Ikkatai Kashuya, ambassadeur du Japon en Côte d’Ivoire et des transporteurs. A constaté sur place allafrica.com.

Selon la note technique, le projet de construction des 3 échangeurs fait partie de la composante mise en œuvre des infrastructures et est financé par l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica) et l'Etat de Côte d'Ivoire, pour un 75 milliards de francs Cfa.

Il a pour objectif de contribuer au renforcement et au développement des infrastructures dans la dynamique d'accroître la mobilité au niveau de la ville d'Abidjan. La mise en service de ces infrastructures permettra également d’accroître la mobilité des personnes et des biens dans la zone du projet de réduire les embouteillages sur le boulevard Mitterrand et les accidents de la circulation. Enfin, ces échangeurs contribueront à soutenir le développement économique et à améliorer les conditions de vie des populations tout en développant les infrastructures routières pour une accessibilité accrue de la commune de Bingerville.

Le premier échangeur qui sera construit au carrefour de l’École de Police présente un passage supérieur avec tablier en caisson métallique de 5 travées, 2x3 voies. Il sera long de 170 m et large de 20.6 m. En plus de quatre contre-allées, il sera fait un aménagement au sol en dessous de l’ouvrage.

Le second qui est l’échangeur de la Riviera 3 sera fait de passage supérieur avec tablier en caisson métallique de 5 travées, 2x3 voies pour une longueur de 221 m et une largeur de 20.6 m avec 4 contre-allées. L’échangeur de la Rivera Palmeraie quant à lui est fait d’un passage supérieur avec tablier en caisson métallique de 6 travées, 2x3 voies sur une longueur de 266 m et une largeur de 20.6 m avec 4 contre-allées.

Le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, Amedé Kouakou a informé les usagers que les travaux vont assurément engendrer des perturbations de trafic sur le boulevard Mitterrand.

« Je voudrais par conséquent rassurer l’ensemble des usagers en leur indiquant qu’un plan de circulation a été élaboré à cet effet en vue de minimiser ces désagréments. De plus, des dispositions spéciales seront mises en œuvre en relation avec l’Unité de régulation de la circulation de la Police nationale afin de pallier toute situation susceptible d’engendrer des congestions extrêmes. Je voudrais donc savoir compter sur l’indulgence de tous les usagers et les inviter surtout au strict respect du plan de circulation qui sera mis en place. », a-t-il dit.

Aussi, l’occasion, le chef gouvernement ivoirien, Patrick Achi, a salué l’excellence de la coopération agissante et très dynamique entre la Côte d’Ivoire et le Japon. « Ces trois échangeurs du boulevard François Mitterrand fourniront des emplois à près de 600 jeunes tout au long de la durée des travaux, les formant, les insérant et leur donnant pour la suite de leur vie », a indiqué le Premier ministre Patrick Achi.

Aussi, il n’a pas manqué de mettre un accent particulier sur « expertise remarquable qui leur permettra de participer très facilement à d’autres chantiers, dans notre capitale économique ou partout ailleurs dans notre pays et voir même de créer leur propre entreprise. »

Aux dires du Chef du gouvernement, la Région du Grand Abidjan devient un hub toujours plus stratégique, tant pour le secteur des transports que pour les activités économiques en Côte d’Ivoire et dans l’ensemble du sous-continent. « A travers la construction de ces trois échangeurs, le Gouvernement envisage de faire du boulevard François Mitterrand un élément du futur corridor international Abidjan-Lagos, via son ouverture projetée sur Grand-Bassam. », a-t-il expliqué.