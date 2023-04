Togo: Frustrés, un élu local et son mouvement ressassent les maux qui minent l'administration publique

communiqué de presse

*Accueil et traitement indésirables des citoyens dans les services de l'administration publique au Togo*

Le MMLK s'indigne et appelle aux sanctions appropriées.

Les maux de l'administration publique malgré les réformes annoncées sont loin d'être éradiqués de manière durable et effective. Car, les demandeurs de service restent et demeurent insatisfaits et le comble est le traitement irrespectueux et discourtois qui leur sont infligés.

Payés avec l' argent du contribuable pour être *SERVITEURS* des citoyens, les travailleurs de l'administration publique se comportent souvent comme étant au-dessus des demandeurs. Ces derniers sont méprisés, humiliés et sont victimes des propos grossiers et orduriers. L' accueil médiocre et dégoûtant irrite les Togolais et les isole des services publics. L'autre préoccupation est l'apparition visible des démarcheurs de services au Tribunal, au service de passeport et de la nationalité qui offrent leurs services payés et monnayés aux gens, ce qui est une aberration.

Ce qui frustre aussi dans l'administration publique est la non réponse ou l'accusé de réception aux courriers des citoyens adressés aux responsables et aux chefs hiérarchiques.

Que font alors tous ces fonctionnaires qui sont dans ces services, au lieu de servir, sont préoccupés par les réseaux sociaux aux heures de services, pourtant payés par la comptabilité publique ?

Pire, les dossiers classés sans suite alors que ce sont certainement des préoccupations légitimes des citoyens.

Les séminaires gouvernementaux ignorent-ils cet aspect qui mérite plutôt une attention étant consacré à la qualité de services à rendre aux citoyens ?

Cette triste réalité mécontente et agace les citoyens faisant de l'administration publique un véritable calvaire.

Eu égard à ce qui précède, le Mouvement Martin Luther King estime qu'il urge de procéder à une thérapie de choc au sein de l'administration togolaise en y insufflant de la rigueur et de la discipline. Il faut donner du sourire et de l'espoir de vivre aux Togolais.

Lomé, le 19 avril 2023

*MMLK / La Voix des Sans Voix*