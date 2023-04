Togo: Des femmes de Lacs 4 et de Bas-Mono outillées sur comment mettre les technologies au service de leurs activités commerciales

Le 08 Mars et la célébration de cette journée chère aux femmes du monde entier dans le cadre de la lutte pour leurs droits reste toujours d'actualité à ADRA Togo (Agence Adventiste d'Aide et de Développement). La branche togolaise de cette ONG internationale de l'Eglise Adventiste, dans la droite ligne de son programme IQUALIFE II (Programme d'appui à l'amélioration de la qualité de la vie des populations rurales de la région maritime), déployé dans six préfectures, a observé en différé, la JIF 2023, le Mercredi 19 Avril 2023, à Anfoin dans la Commune de Lacs 4, avec les femmes de cette localité et celles environnantes.

Venues de divers villages à savoir Abavé, Ganavé, Todomé, Zotchi, Awavé, Tokpo, ces femmes dont certaines suivent des programmes d'alphabétisation, ont été entretenues sur le thème annuel de la célébration et, des astuces leurs ont été données pour une meilleure jouissance de leurs droits.

La session a été ouverte par le Directeur des programmes et de la planification, Roger Messan Affanou. Dans son mot à l'endroit de ces femmes leaders, il a relevé l'importance du thème annuel de cette journée internationale de la femme mais aussi et surtout, du rôle des femmes dans la société. « Par cette célébration, nous voulons faire voir que nous ne pouvons pas être en marge de cet évènement très important. Chères femmes leaders, votre rôle dans la société est très important », a-t-il lancé. Principal exercice fait au cours de cette activité, c'est de voir « comment à travers les technologies, on peut parvenir à l'égalité des sexes ». Il a dès lors invité les femmes à ne plus se confiner au seul « rôle de gardienne de foyer », mais à aller au-delà, en pensant à comment « apporter beaucoup plus au développement du pays ». Le responsable de l'ADRA Togo s'est réjoui de la réactivité et de la réceptivité de ces femmes leaders aux messages contenus dans la communication sur le thème principal, développé par la Directrice régionale de l'Action sociale, Mme Abiola Donko.

Présentant l'ONG ADRA et le programme IQUALIFE II, M. Affanou a indiqué que, présente depuis 1988, donc depuis plus de 35 ans, elle en a fait de la promotion de la femme son cheval de bataille. Et depuis 2022, elle implémente un programme de 5 ans, appelé IQUALIFE II, « qui prône essentiellement la promotion de la femme, la lutte contre les violences basées sur le genre, le droit de l'homme, la lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire et dans les centres de formation professionnelle, ... l'alphabétisation des femmes vulnérables ». Il s'agit selon toujours ses explications, d'un programme exécuté dans six préfectures de la région maritime.

Dans sa communication, Mme Donko, dans la perspective de voir « comment à travers les technologies, on peut parvenir à l'égalité des sexes », a apporté aux femmes les informations sur l'utilisation des téléphones portables, les réseaux sociaux Whatsapp, Facebook..., pour faire fructifier leurs activités commerciales et aussi, comment éviter les arnaques. Elle a prodigué des conseils à ces femmes afin qu'elles ne travestissent plus dorénavant, la célébration de la journée internationale de la femme, et à la célébrer dans le respect des hommes. Enfin, a-t-elle insisté sur la nécessité d'une forte implication dans l'éducation de la jeune fille. « Prenez soins de vos enfants, surtout les filles pour qu'elles aillent à l'école, aient l'éducation qu'il faut. Tout comme les garçons, les filles travaillent et occupent des postes de responsabilité. Laissez les apprendre au travers des technologies, mais aussi les contrôler », avait-elle affirmé.

Au terme de sa communication, parole a été donnée aux femmes leaders des différents coins et recoins de Lacs 4 et de la préfecture de Bas-Mono, qui étaient présentes. Elles ont fait des apports utiles qui ont permis aux responsables de ADRA Togo et aux responsables locaux de l'Action sociale, de constater que certaines d'entre elles ont connaissance de l'utilisation à faire des technologies pour les mettre au service de leurs activités, et pour d'autres qui ne sont pas au même niveau de connaissance, il a été tracées des pistes de solutions dont la principale est « les séances de formation en petits groupes » et aussi, des éclaircissements pour une meilleure jouissance des droits des femmes.

Entre autres femmes à manifester leur satisfaction au terme des travaux, il y a dames Alexandrine Akpagan (Ganavé), Georgette Afi Atchè (Zotchi), Ama Akakpovi (Atittogon Awavé).