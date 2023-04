Congo-Kinshasa: Bintou Keita et Jean-Pierre Bemba discutent du pré-cantonnement et cantonnement des combattants du M23

Le pré-cantonnement et le cantonnement des combattants de la rébellion du M23, étaient au centre des discussions, mercredi 19 avril, entre la cheffe de la MONUSCO, Bintou Keita et le vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, Jean-Pierre Bemba.

D'après Bintou Keita ce premier contact avec Jean-Pierre Bemba a été fructueux :

« C'est un premier contact dans le cadre de sa nouvelle fonction qui s'est bien déroulé dans le contexte des échanges de la situation actuelle. Notamment en ce qui concerne la reforme de secteur de sécurité. La question du pré-cantonnement et du cantonnement des M23, tous ce qui est lié aussi à la politique de diligence voulu en termes de conformité des droits de l'homme. Et nous avons aussi parlé des sujets liés à la manière de gérer la traçabilité des armes et aussi la question de gestion des armes. Et beaucoup d'autres dossiers ».

La cheffe de la MONUSCO a ajouté qu'il existe différents autres dossiers qui exigent des décisions pour des réunions urgentes.

« Nous avions une écoute, et un échange très franc et aussi des décisions pour des réunions qui doivent se passer sous peu parce qu'elles sont urgentes pour justement gérer ces différents dossiers», a expliqué Bintou Keita.