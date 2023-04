Angola: Le MEP s'associe au monde universitaire pour améliorer les études scientifiques

Luanda — Le mémorandum d'entente signé ce jeudi entre le ministère de l'Économie et de la Planification (MEP) et l'Université catholique d'Angola (UCAN) garantira une meilleure qualité des rapports des recherches sur les questions socio-économiques dans le pays et aidera à la prise de décision, a déclaré le ministre Mario Caetano João.

Selon le ministre, l'un des signataires du mémorandum, cet accord s'inscrit dans une stratégie du MEP pour dialoguer davantage et impliquer l'académie dans l'élaboration d'études scientifiques sur la réalité socio-économique du pays.

"Désormais, le MEP et l'UCAN établiront un agenda des études possibles à mener et concevront des événements scientifiques pour débattre certaines questions", a assuré Mário Caetano João.

Selon le dirigeant, cet instrument fonctionnera comme un incubateur pour les étudiants, visant à développer leurs aptitudes et compétences, afin qu'ils puissent non seulement être au service des ressources humaines internes, mais aussi pour le marché mondial, puisque l'Angola est dans processus d'internationalisation.

A ce propos, Mário Caetano João estime que les cadres nationaux peuvent devenir les « satellites » de l'Angola, dans les institutions multinationales les plus diverses, en vue de catapulter le pays au niveau d'autres économies mondiales.

À cette fin, le ministre appelle à l'audace et défie les jeunes Angolais de participer à différents appels d'offres publics internationaux, dans des organisations telles que le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et la Banque africaine de développement (BAD).

Le ministre Mário Caetano João a ajouté que ce protocole sera également signé avec l'Université Agostinho Neto, le ministère de l'Économie et de la Planification travaillant avec les universités agraires du pays, dans le cadre de la promotion du Programme d'appui à la production, à la diversification des exportations et à la substitution des importations (Prodesi).

À son tour, la rectrice de l'Université catholique d'Angola, Maria de Assunção, a estimé que ce mémorandum ouvre la voie à une nouvelle réalité, la conciliation entre le monde universitaire, la réalité et les politiques économiques développées par l'exécutif angolais.

De même, précise la signataire du protocole pour l'UCAN, il permettra aux étudiants de faire des stages et de participer à des événements avec des entreprises, de la MEP, et ainsi de concilier théorie et pratique.

Les bases du mémorandum

Le protocole d'accord vise à coopérer dans le partage d'informations, la réalisation de stages professionnels, d'événements et de visites, ainsi que dans la préparation d'études socio-économiques communes.

Parmi les objectifs spécifiques, se distingue l'inclusion, dans la mesure du possible, d'étudiants de l'UCAN dans les visites de terrain effectuées par le MEP pour évaluer la performance sectorielle et provinciale des politiques socio-économiques, ainsi que des projets du secteur privé.

L'UCAN, quant à elle, s'engage à réaliser des études socio-économiques, qui précèdent ou servent de support à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques socio-économiques d'appui au développement, entre autres actions.

Le Ministère de l'Economie et de la Planification financera ou cofinancera certains projets communs et facilitera l'insertion des étudiants et jeunes diplômés de l'UCAN dans les organisations internationales spécialisées en matière économique les plus diverses.