Afrique de l'Est: Tension RDC-Rwanda - La Russie partisane d'un règlement diplomatique du conflit

"Il est impossible de parvenir à une normalisation durable dans l'est de la RDC par des moyens exclusivement militaires". Ces propos du représentant permanent de la fédération russe à l'ONU, Vassily Nebenzia, reflètent la position de son pays vis-à-vis de l'imbroglio qui caractérise actuellement l'est de la RDC en proie à une instabilité devenue chronique. Préoccupée par les affrontements reccurents entre les Forces armées congolaises et le M23 au Nord-Kivu et, surtout, des tensions entre Kinshasa et Kigali, la Russie veut jouer au sapeur pompier en apportant sa contribution à la stabilisation de l'est de la RDC.

Le diplomate russe dont la déclaration a été relayée dans plusieurs médias internationaux a réaffirmé la disponibilité de la Russie à contribuer à la stabilisation de la région des Grands Lacs et à encourager le dialogue et la coopération entre les États concernés. En clair, la Russie qui se dit partisane d'un règlement diplomatique du conflit soutient le processus de paix initié tant dans le cadre des accords de Luanda que de Nairobi pour la pacification de cette partie névralgique de la RDC. La Russie espère, par ailleurs, que les accords conclus lors du vingtième sommet extraordinaire de l'EAC à Bujumbura et à la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, contribueront au retrait du M23 des zones occupées.

Pour le pays de Vladimir Poutine, a indiqué son délégué à l'ONU, "la tâche prioritaire est de parvenir à une cessation des hostilités et à un dialogue global et inclusif". Et de souhaiter que le contingent angolais puisse jouer un rôle constructif, à cet égard, en appuyant le mécanisme ad hoc de vérification. Concernant l'avenir de la Monusco, le diplomate russe s'est dit convaincu que le plan de retrait de la mission onusienne en RDC devra être exécuté en fonction de la situation réelle sur le terrain et sans délais artificiels. "Nous attendons les propositions du secrétaire général sur la reconfiguration de la Mission, à la lumière des consultations en cours avec Kinshasa", a-t-il dit.