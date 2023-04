Sénégal: Vol des plaques, obstruction des canalisations - L'ONAS sensibilise les populations de Grand Yoff

L'Amicale des agents de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) a organisé, le mardi 18 avril, une journée de sensibilisation, suivie de « ndogou », à Grand-Yoff, pour la préservation des ouvrages d'assainissement et l'amélioration du cadre de vie. Le choix de cette commune se justifie du fait de sa forte densité.

L'homme a une grande part de responsabilité dans le dysfonctionnement des ouvrages d'assainissement. Dans bien des quartiers, les canalisations sont obstruées par des déchets et les bassins de rétention réduits en décharges. À cela, s'ajoute le vol des plaques et l'ouverture des regards.

Ces mauvais comportements ont poussé l'amicale des agents de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) à organiser, avant-hier, à Grand-Yoff, une journée de sensibilisation sur la préservation des ouvrages.

« La sensibilisation fait partie de nos missions. C'est pour cela qu'avec le maire et les populations de Grand-Yoff, nous avons jugé utile d'échanger pour lever des incompréhensions. Il faut leur faire comprendre que ces ouvrages leur appartiennent », a souligné Assane Diaw, Président de l'amicale des agents de l'Onas.

Cette journée, suivie de « Ndougou », a été une occasion de faire un tour dans les rues d'Arafat, un quartier de Grand-Yoff où beaucoup de branchements sont irréguliers.

Le constat est amer. Le Directeur de l'exploitation et de la maintenance de l'Onas, Pèdre Sy, accuse les mauvaises pratiques d'être à l'origine des reflux d'eaux usées et des inondations dans cette zone. « On sort des choses extraordinaires sur le réseau à cause des branchements clandestins. Les gens y jettent du n'importe quoi. Et cela s'accumule sur le réseau principal », constate-t-il.

Dans la commune de Grand-Yoff, l'on constate l'existence des branchements clandestins. « En plus de cela, il s'y ajoute la démographie galopante qui ne facilite pas les choses. Mais, l'Onas est bien décidé à corriger les dysfonctionnements notés », a fait savoir Pèdre Sy. Pour ce faire, la sensibilisation a été privilégiée.

C'est ainsi que, pendant une journée, les travailleurs de l'Onas ont échangé avec les populations de Grand-Yoff sur la nécessité de préserver les ouvrages d'assainissement.

Yaye Nafissatou Diop, Directrice du Marketing, de la communication et de l'innovation (Dmci), a insisté sur la sensibilisation. Selon elle, beaucoup de personnes, qui jettent des ordures un peu partout, ne savent pas qu'elles sont les premières victimes de l'agression du réseau.

« Même si des sanctions pénales sont prévues pour ceux qui agressent le réseau d'assainissement, le dialogue et la sensibilisation sont les approches retenues pour pouvoir régler ce problème », a-t-elle souligné.

La journée de sensibilisation a démarré par le raccordement à l'égout d'un « Daara » moderne au quartier Khar Yalla. Le maître coranique a magnifié cette action sociale de l'Onas. Selon lui, ce raccordement vient au bon moment. « Il nous permet d'avoir un espace plus propre pour nos élèves », s'est-il exprimé. La journée été clôturée par la distribution de kits « ndogou » aux populations.