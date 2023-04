Afrique Centrale: Nord-Kivu - La société civile demande à Kinshasa et Kampala de concrétiser le projet d'asphaltage de la route Kasindi-Beni-Butembo

La société civile du Nord-Kivu a demandé, jeudi 20 avril, aux gouvernements de la RDC et de l'Ouganda d'asphalter la route Kasindi -Beni-Butembo, comme cela est prévu dans un projet commun de ces deux états.

En juin 2021, le Chef d'Etat congolais, Felix Tshisekedi et son homologue ougandais, Yoweri Museveni, lançaient en grande pompe les travaux de construction de cet axe routier, long d'environ 140 km qui ouvre la voie à l'Afrique de l'Est et à l'océan Indien à partir de Kasindi-Lubiriha.

Cette construction devait être financée à hauteur de 60 % par l'entreprise indienne Dott Service Limited basée en Ouganda, et les restes par les deux gouvernements, à hauteur de 20 % chacun.

Cependant, deux ans après, la société civile du Nord-Kivu affirme qu'aucun kilomètre de route n'a été asphalté.

Le premier vice-président de cette organisation citoyenne, Edgard Mateso appelle les deux pays à relancer les travaux :

« Nous demandons aux deux gouvernements de la RDC et de l'Ouganda de pouvoir se réactiver et matérialiser la vision des deux chefs d'état en asphaltant d'abord la route Kasindi -Beni-Butembo car au stade actuel rien ne peut justifier le retard observé. Si en territoire de Rutshuru cela peut se justifier par l'occupation territoriale du M23 / RDF, cela n'est pas le cas ici. Surtout que les deux budgets celui de la défense et celui de la construction des routes sont bien distincts ».

Radio Okapi n'a pas réussi à avoir la réaction de l'entreprise indienne Dott Service Limited chargée de l'exécution des travaux de construction de cette route.