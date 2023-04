Tanzanie: Nyarugusu - Zéro décès maternel en 2022 dans l'un des plus grands camps de réfugiés du monde

Au cours de l'année dernière, 6 235 femmes et jeunes filles ont accouché dans le camp de réfugiés de Nyarugusu, en Tanzanie. Et aucune d'entre elles n'est décédée des suites de sa grossesse ou de son accouchement.

"Je remercie le personnel soignant, les infirmières et les médecins pour les services de qualité et bienveillants qu'ils ont fournis pendant le travail et l'accouchement, et pour avoir accueilli mon bébé dans ce monde", témoigne Faila Kashindi, 27 ans, qui a donné naissance à son quatrième enfant dans le camp l'année dernière.

Des centaines de milliers de femmes et de jeunes filles n'ont malheureusement pas la chance de vivre ce qu'a vécu Mme Kashindi : Une grossesse et un accouchement en toute sécurité. Les progrès dans le combat global pour préserver la vie des mères ont récemment stagné, et en 2020, on estime à 287 000 le nombre de décès maternels dans le monde.

La République-Unie de Tanzanie elle-même avait le dixième taux national de mortalité maternelle le plus élevé en 2020, avec 5 400 décès maternels.

Dans ce contexte, des prestataires de soins de santé qualifiés ont aidé Nyarugusu à briser la tendance au ralentissement des progrès et des mères comme Mme Kashindi à vivre la grossesse et l'accouchement en toute confiance.

L'accouchement de Mme Kashindi à Nyarugusu, par césarienne, s'est déroulé sans problème. "Le bébé et moi sommes en bonne santé et nous nous portons bien", a-t-elle confié.

Des solutions simples à un problème mondial

En tant qu'agence chef de file des Nations Unies pour la santé et les droits sexuels et reproductifs, le FNUAP concentre son travail sur la réalisation de trois résultats transformateurs - dont l'un est de mettre fin aux décès maternels préventifs d'ici à 2030.

Nous pouvons et devons faire mieux en investissant d'urgence dans la planification familiale et en comblant la pénurie mondiale de 900 000 sages-femmes afin que chaque femme puisse recevoir les soins vitaux dont elle a besoin.

Si la question de savoir de quelle manière atteindre cet objectif peut faire penser à des interventions spectaculaires dans les salles d'urgence, la vérité est que la grande majorité des décès maternels peuvent être évités grâce à des solutions simples que les experts ont préconisées depuis des dizaines d'années.

"Nous pouvons et devons faire mieux en investissant d'urgence dans la planification familiale et en comblant la pénurie mondiale de 900 000 sages-femmes afin que chaque femme puisse recevoir les soins vitaux dont elle a besoin", a déclaré la directrice exécutive du FNUAP, le Dr Natalia Kanem, dans un communiqué.

Le Rapport 2021 du FNUAP sur l'état de la profession de sage-femme dans le monde révèle que des sages-femmes bien formées pourraient contribuer à éviter environ deux tiers de tous les décès maternels et néonatals.

Selon l'OMS, la présence d'un professionnel de santé qualifié lors de l'accouchement peut faire la différence entre une mère qui survit et une autre qui meurt d'une maladie qui aurait pu être évitée.

La formation a élargi nos compétences techniques et nos connaissances sur la surveillance du travail et la détection précoce des signes de danger afin de rendre les accouchements plus sûrs. Le FNUAP a appuyé le déploiement de 15 infirmières sages-femmes qualifiées à Nyarugusu, ainsi que la formation de 47 agents de santé dans trois camps de réfugiés à Kigoma.

À Nyarugusu, plus de 99 % des accouchements sont accompagnés par du personnel soignant qualifié. (Le taux global est de 84 %).

L'accouchement de Mme Kashindi a été suivi par un soignant formé aux soins obstétriques d'urgence et à la prévention et au contrôle des infections.

Au début de sa grossesse, une échographie avait révélé la grande taille de son bébé et le personnel soignant avait recommandé une césarienne. Elle a subi l'intervention en mars 2022 au centre de santé du camp de Nyarugusu, que le FNUAP avait équipé de matériel chirurgical pour les soins obstétriques et néonatals.

"J'étais inquiète, mais les médecins et les infirmières m'ont conseillée, puis je me suis détendue ", a déclaré Mme Kashindi. "J'ai pu voir que mon bébé allait bien.

Former les intervenants, gagner la confiance

L'histoire de l'accouchement sans risque de Mme Kashindi reflète non seulement l'expertise de ses intervenants, mais aussi un changement d'orientation de sa communauté à l'égard des soins de santé.

L'infirmière sage-femme Benedicta Kweslema, qui travaille à la maternité de l'hôpital principal de Nyarugusu depuis deux ans, affirme que la confiance des patientes s'est accrue avec l'amélioration des compétences des intervenants.

La formation a renforcé la confiance, ce qui a permis d'augmenter le nombre de femmes qui consultent les services de santé et d'accroître le nombre d'accouchements sûrs dans nos établissements de santé. Elle et ses collègues ont récemment participé à deux sessions de formation soutenues par le FNUAP et portant sur la préparation et la réponse aux situations d'urgence, la prévention et le contrôle des infections, les soins aux nouveau-nés et la sécurité des injections.

"Cette formation a élargi nos compétences techniques et nos connaissances sur la surveillance du travail et la détection précoce des signes de danger afin de rendre les accouchements plus sûrs", affirme-t-elle. "Je suis mieux à même d'identifier les besoins directs et indirects et de soigner plus efficacement les patients.

En conséquence, Mme Kweslema a amélioré ses relations avec les mères et la communauté des réfugiés.

"La formation a renforcé la confiance, ce qui a permis d'augmenter le nombre de femmes qui consultent les services de santé et d'accroître le nombre d'accouchements sûrs dans nos établissements de santé", a-t-elle ajouté.

De plus en plus d'accouchements sûrs signifient de moins en moins de décès maternels - de cinq en 2019 et quatre en 2020 et 2021, jusqu'à zéro en 2022.