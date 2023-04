Congo-Kinshasa: Annonce de la poursuite du championnat national

A l'arrêt depuis quatre mois, le championnat national de football pourrait reprendre. L'association des dirigeants des clubs mènent des démarches auprès du nouveau ministre des Sports, de la Fécofa et de la Linafoot pour ce faire. Mais cette reprise s'avère assez bien complexe.

La reprise, ou plutôt la poursuite de la 28e édition championnat national de football -Ligue 1-, ainsi que celui de la Ligues 2 figurent parmi les défis du nouveau ministre des Sports, Claude François Kabulo Mwana Kabulo. La saison est à l'arrêt depuis décembre 2022 à cause des difficultés d'ordre financier et logistique. Et depuis peu, des réunions et des rencontres se multiplient pour une solution concertée de reprise.

A l'issue d'un conciliabule entre le ministre des Sports et l'Association des dirigeants des clubs de football du Congo (Adfco), ceux derniers ont fait une déclaration à la presse. «Les clubs engagés aux championnats de la Ligue nationale de football (L1 et L2) se disent prêts à reprendre à partir du 5 mai 2023. Après cette date, ils vont carrément libérer les joueurs et attendre la saison prochaine », ont-ils dit. C'est clairement un ultimatum que les membres de l'Adfco, après avoir considéré les coûts et dépenses investies pour ne rien gagner en retour en soutien à leurs clubs.

Présidée par Lambert Osango de l'AC Rangers de Kinshasa, l'Adfco exigé depuis un bon bout de temps la publication du nouveau calendrier, poursuivant ses démarches auprès de la commission de gestion de la Ligue nationale de football (Linafoot) et au comité exécutif de la Fédération congolaise de football association.

200 mille USD des Léopards locaux

Mais la reprise effective du championnat demeure compliquée et complexe, souffle-t-on. Il faudrait certains préalables. L'on apprend que la Fécofa aurait choisi l'option de financer la poursuite du championnat avec les 200 mille dollars américains de prime des Léopards locaux obtenus après leur participation à la 7e édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan) en Algérie en janvier et février dernier. Les poulains du sélectionneur Otis Ngoma avaient été éliminés en phase de groupe après deux matchs nuls et une défaite.

Et la prime offerte par la Confédération africaine de football ne leur a jamais été versé jusqu'à ce jour. « C'est très injuste que l'on prenne la prime des Léopards A' pour financer le championnat national, sachant que jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais perçu la prime du match aller et retour contre les Congo Brazzaville, ni celle de qualification pour le Chan, et encore moins les primes 200 mille dollars de participation au Chan. Et le staff technique des Léopards n'est pas rémunéré depuis mai 2022 », a déploré un analyste sportif à ce sujet.

Alors qu'on ne pense même à remettre les primes de participation aux Léopards A', les Diables Rouges A' du Congo Brazzaville de l'autre côté du fleuve ont pour leur part bien perçu leurs primes. La Fédération congolaise de football (Fécofoot) a remis à chaque joueur 1 million de francs congolais, et une enveloppe consistant aux membres du staff technique, fait-on savoir, sur les 200 mille dollars (119.536.000 francs CFA) de prime de participation au Chan. L'on reste donc dans l'expectative de la reprise-poursuite de la 28e édition du championnat de la Ligue nationale de football.