Afrique: Chan 2024 - Vers une organisation conjointe entre la RDC et le Congo Brazzaville

Prospection d'une étude pour l'organisation commune entre les Congo de la phase finale du Championnat d'Afrique des nations (Chan), c'est l'une des retombées de la récente mission du nouveau ministre des Sports et Loisirs Kabulo Mwana Kabulo au Caire en Egypte.

L'organisation commune de la phase finale du Chan figure dans l'agenda du nouveau ministre des Sports et Loisirs, Claude François Kabulo Mwana Kabulo. « Il était important de prendre attache avec la CAF, qui a la charge du football africain », a-t-il confié. Et au cours de cette récente mission au Caire en Egypte, l'ancien journaliste sportif et directeur du service des sports à la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC) et promu ministre dans le gouvernement Sama Lukonde 2 a devisé avec le secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), le Congolais de Kinshasa Véron Mosengo Omba.

Les deux personnalités se sont entretenus le 11 avril au siège de la CAF dans la capitale égyptienne. Et la possibilité d'une organisation conjointe de la phase finale du Chan 2024 a fait partie des sujets importants abordés au cours de ce tête-à-tête. Et quelques heures plus tard, le site officiel de la CAF a publié un article d'une étude en prospection sur la faisabilité d'une organisation conjointe du Chan par le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville, deux pays ayant les capitales les plus rapprochées du monde.

Cependant, la tenue conjointe d'une compétition d'envergure du Chan comporte des critères de fiabilité d'ordre infrastructurel. On parle ici des stades, des hôtels, etc. afin de réserver un accueil digne aux délégations des pays participants au tournoi continental et d'autres invités. Au jour d'aujourd'hui par exemple, la République démocratique du Congo (RDC) ne dispose que d'un stade, du reste privé, homologué par la CAF pour des rencontres internationales officielles. Le gouvernement a donc, dans un premier temps, l'obligation de résoudre la question des infrastructures sportives, particulièrement la construction des stades.

En six participations sur sept édition de cette compétition de la CAF réservée aux sélections nationales d'Afrique composées des joueurs évoluant dans leurs championnats locaux respectifs, la RDC a remporté deux titres. Les Léopards locaux conduits par le sélectionneur Santos Mutubile Diela s'étaient adjugé la première édition du Chan 2009 en Côte d'Ivoire. En 2016 au Rwanda, les Léopards A' ont récidivé conduits par le sélectionneur Florent Ibenge.