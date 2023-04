Congo-Kinshasa: 7 ans de la disparition de Papa Wemba - Nkento Bakaji et Bana Viva en concerts

En marge des festivités organisées à Matonge, les deux orchestres ont choisi d'honorer la mémoire du chef coutumier du village Molokaï les 23 et 29 avril.

A la différence des concerts populaires organisés en plein Matonge, les prestations de Nkento Bakaji et Bana Viva sont sélectes. En effet, quoique l'orchestre 100% féminin ne le dise pas, il est clair que sa production du 23 avril veille de l'anniversaire de la tragique mort de Papa Wemba, est destiné à un public haut de gamme. Déjà le cadre, le Fleuve Congo Hôtel by Blazon, situé dans le quartier des ambassades et des affaires, l'un des plus huppés de la ville, un cinq étoiles en dit long sur le genre de public attendu. Et, pour sa part, Bana Viva, le tout nouvel orchestre constitué de dissidents de Viva la Musica, a indiqué sur son affiche que la soirée au restaurant Poulet chaud est VIP. Il est annoncé le 29 avril de 21h00 à l'aube.

Gombe et Matonge, des quartiers que tout oppose, vont abriter des soirées en hommage à Papa Wemba, il y aura donc de quoi servir tout genre de public. Même si, faut l'avouer, l'ambiance particulière des concerts organisés en cité avec en prime les « affrontements » des sapeurs qui ici se laissent aller plus qu'ils ne le font dans les cadres chics rajoute son piquant à la sauce. L'atmosphère survoltée qui règne à Matonge rappelle la chaleureuse et conviviale personne qu'était Papa Wemba et qu'il était resté malgré son rang de star mondiale. Et qui plus, il est des rares qui ont su garder de fortes accointances avec leurs amis d'enfance et leur entourage d'autrefois. L'existence du Village Molokaï qui, avec sa mort a pris comme un regain d'énergie le prouve à suffisance.

Les Bana Viva, comme leur nom l'indique, sont ces chanteurs sortis du giron de Viva la Musica dont ils ne cessent de se considérer fils. Bendoson, Apocalypse, Pompon Miyake, Pathy Patcheco et Anthony Sampaio seront donc clairement dans leur élément à l'occasion de leur prochain concert. Savoir ici que ce groupe dont la sortie ne date même pas d'un an, elle a eu lieu le 20 Août 2022, à l'espace Planète J a été créé dans l'objectif de pérenniser l'oeuvre de leur « père », Papa Wemba.

N'en déplaise à Amazone, la veuve de la star qui ne voit pas d'un bon oeil ce collectif qu'elle croit s'être constitué dans le but de se servir du nom de son défunt époux comme fonds de commerce. L'on se souvient d'ailleurs qu'elle l'avait sommé de renoncer à l'utilisation du nom Viva et de se garder d'interpréter l'icône de la rumba sous peine de poursuites judiciaires. Ce à quoi les Bana Viva n'ont pas rétorqué sinon qu'ils ont juste fait la sourde oreille. Depuis la sortie officielle donc, ils ont enchaîné des concerts avant celui qu'ils vont livrer en commémoration du septième anniversaire du Foridoles, dont ils ont choisi d'honorer pieusement la mémoire une fois de plus.